В Госдуме назвали условие для новых выплат на детей

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Средства на возможные августовские выплаты на детей до 16 лет могут быть изысканы, но решение должно быть принято на уровне президента и правительства, сказал РИА Новости глава комитета Средства на возможные августовские выплаты на детей до 16 лет могут быть изысканы, но решение должно быть принято на уровне президента и правительства, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов

Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. Сенатор считает необходимым дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Он предположил, что после этого будет принято соответствующее решение правительства, а также выразил мнение, что последнее слово в этом вопросе будет за Минфином.

"Посмотреть экономию пенсионного фонда, посмотреть экономию по другим статьям, посмотреть резерв имеющийся, и в целом такой социально ориентированный шаг, наверное, можно было бы сделать, но здесь последнее слово не за Минфином , а в общем будет сформирована консолидированная позиция федерального центра. Самое главное, чтобы было принято решение на уровне президента и на уровне руководства правительства", - сказал Нилов.

Депутат отметил, что чисто технологически этот вопрос можно решить, не принимая дополнительный закон. По мнению главы комитета, принятие решения также не зависит от поездок и отпусков руководства.

"Я не думаю, что здесь есть какая-то связь с отпусками и даже поездкой на Дальний Восток (премьер-министра РФ Михаила Мишустина). То, что первые лица отсутствуют в Москве, это не значит, что процесс встал - поручения все равно даются. Если такое решение будет принято, то оно будет принято вне зависимости от того, находится ли Мишустин на Дальнем Востоке или кто-то еще находится в отпуске", - заключил Нилов.