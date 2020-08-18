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В Госдуме назвали условие для новых выплат на детей
Средства на возможные августовские выплаты на детей до 16 лет могут быть изысканы, но решение должно быть принято на уровне президента и правительства, сказал... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:01
россия
ярослав нилов
михаил мишустин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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россия, ярослав нилов, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество

В Госдуме назвали условие для новых выплат на детей

11:01 18.08.2020
865
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве
У здания Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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У здания Государственной Думы РФ в Москве
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Средства на возможные августовские выплаты на детей до 16 лет могут быть изысканы, но решение должно быть принято на уровне президента и правительства, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. Сенатор считает необходимым дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Он предположил, что после этого будет принято соответствующее решение правительства, а также выразил мнение, что последнее слово в этом вопросе будет за Минфином.
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"Посмотреть экономию пенсионного фонда, посмотреть экономию по другим статьям, посмотреть резерв имеющийся, и в целом такой социально ориентированный шаг, наверное, можно было бы сделать, но здесь последнее слово не за Минфином, а в общем будет сформирована консолидированная позиция федерального центра. Самое главное, чтобы было принято решение на уровне президента и на уровне руководства правительства", - сказал Нилов.
Депутат отметил, что чисто технологически этот вопрос можно решить, не принимая дополнительный закон. По мнению главы комитета, принятие решения также не зависит от поездок и отпусков руководства.
"Я не думаю, что здесь есть какая-то связь с отпусками и даже поездкой на Дальний Восток (премьер-министра РФ Михаила Мишустина). То, что первые лица отсутствуют в Москве, это не значит, что процесс встал - поручения все равно даются. Если такое решение будет принято, то оно будет принято вне зависимости от того, находится ли Мишустин на Дальнем Востоке или кто-то еще находится в отпуске", - заключил Нилов.
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
5 августа, 19:03
Какие выплаты на детей можно получить в августе
Как сообщили в Минтруде, июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей. При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд использовал данные, представленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до трех лет за период апрель-июнь и единовременной выплатой на детей от трех до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня. Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября, добавили в ведомстве.
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РоссияЯрослав НиловМихаил МишустинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
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