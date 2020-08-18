Курьерскую фирму отказались признавать потерпевшей по делу Ефремова

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Работодатель погибшего в ДТП с актером Работодатель погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова попросил суд признать организацию потерпевшей в рамках уголовного дела - но получил отказ, передает корреспондент РИА Новости из зала Прененского суда Москвы

Соответствующее ходатайство было озвучено судом на очередном заседании по делу Ефремова. В нем, в частности, подчеркивалось, что автомобиль, принадлежащий фирме, "был фактически уничтожен" после аварии с машиной Ефремова.

Тем не менее, суд не усмотрел оснований для того, чтобы признавать фирму потерпевшей. "Суд постановил - в удовлетворении данного ходатайства отказать", - объявила судья Елена Абрамова

Кроме того, ранее статуса потерпевшей не смогла добиться и гражданская жена Захарова несмотря на то, что они, по ее словам, "20 лет жили вместе", но так и не расписались.

Таким образом, официально потерпевшими по делу считаются вдова, двое сыновей и брат погибшего.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.