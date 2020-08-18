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Курьерскую фирму отказались признавать потерпевшей по делу Ефремова
Работодатель погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова попросил суд признать организацию потерпевшей в рамках уголовного дела - но... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:00
дтп с участием михаила ефремова
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, москва, происшествия

Курьерскую фирму отказались признавать потерпевшей по делу Ефремова

11:00 18.08.2020
1020
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Работодатель погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова попросил суд признать организацию потерпевшей в рамках уголовного дела - но получил отказ, передает корреспондент РИА Новости из зала Прененского суда Москвы.
Соответствующее ходатайство было озвучено судом на очередном заседании по делу Ефремова. В нем, в частности, подчеркивалось, что автомобиль, принадлежащий фирме, "был фактически уничтожен" после аварии с машиной Ефремова.
Тем не менее, суд не усмотрел оснований для того, чтобы признавать фирму потерпевшей. "Суд постановил - в удовлетворении данного ходатайства отказать", - объявила судья Елена Абрамова.
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Кроме того, ранее статуса потерпевшей не смогла добиться и гражданская жена Захарова несмотря на то, что они, по ее словам, "20 лет жили вместе", но так и не расписались.
Таким образом, официально потерпевшими по делу считаются вдова, двое сыновей и брат погибшего.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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