https://ria.ru/20200818/1575924640.html
Туроператоры рассказали о самых дешевых путевках на конец августа
На курортах Крыма и Краснодарского края можно отдохнуть за 23-26 тысяч рублей на двоих с вылетом 22-28 августа, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:06
2020-08-18T11:06
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.
На курортах Крыма и Краснодарского края можно отдохнуть за 23-26 тысяч рублей на двоих с вылетом 22-28 августа, сообщает
АТОР.
Как говорят эксперты, сейчас у путешественников есть хороший шанс "поймать" тур на море в конце августа на 15-25 процентов дешевле, чем в середине месяца.
Специалисты отрасли считают, что такой тренд продиктован плановым отъездом отдыхающих с детьми с курортов и ценовой политикой отельеров в Абхазии и Турции. Стоимость сейчас снижают преимущественно отели эконом-сегмента.
Недельную путевку в Абхазию с заездом 22-28 августа можно купить за 23 тысячи рублей на двоих.
А вот стартовые цены на пакетную пляжную Турцию пошли вниз, и довольно существенно. Так, если неделю назад самый дешевый тур в эту страну с заездом 15-21 августа на семь ночей с системой "все включено" можно было купить за 40 тысяч рублей, то теперь он обойдется в 31 тысячу рублей.
Дешевле стал и Алтай по минимальной цене (32 тысячи рублей за недельный турпакет на двоих вместо 42 тысяч рублей).