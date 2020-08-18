Туроператоры рассказали о самых дешевых путевках на конец августа

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. На курортах Крыма и Краснодарского края можно отдохнуть за 23-26 тысяч рублей на двоих с вылетом 22-28 августа, На курортах Крыма и Краснодарского края можно отдохнуть за 23-26 тысяч рублей на двоих с вылетом 22-28 августа, сообщает АТОР.

Как говорят эксперты, сейчас у путешественников есть хороший шанс "поймать" тур на море в конце августа на 15-25 процентов дешевле, чем в середине месяца.

Специалисты отрасли считают, что такой тренд продиктован плановым отъездом отдыхающих с детьми с курортов и ценовой политикой отельеров в Абхазии и Турции. Стоимость сейчас снижают преимущественно отели эконом-сегмента.

Недельную путевку в Абхазию с заездом 22-28 августа можно купить за 23 тысячи рублей на двоих.

А вот стартовые цены на пакетную пляжную Турцию пошли вниз, и довольно существенно. Так, если неделю назад самый дешевый тур в эту страну с заездом 15-21 августа на семь ночей с системой "все включено" можно было купить за 40 тысяч рублей, то теперь он обойдется в 31 тысячу рублей.