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Плюшевая помощь: как тренируются четвероногие спасатели
За отдыхающими на пляжах и купающимися москвичами следят не только спасатели, но и их четвероногие помощники. Специально обученные собаки способны вытащить из... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, фото

Плюшевая помощь: как тренируются четвероногие спасатели

10:59 18.08.2020
20
За отдыхающими на пляжах и купающимися москвичами следят не только спасатели, но и их четвероногие помощники. Специально обученные собаки способны вытащить из воды как ребенка, так и взрослого человека. Тренировку пушистых добровольцев отряда "Сотер" смотрите в фотогалерее РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Кинологическая общественная организация "Сотер" более пяти лет сотрудничает с Московской городской поисково-спасательной службой на водных объектах. Подготовка собак и патрулирование проходит по выходным: сначала добровольцы с четвероногими друзьями проводят тренировки на базе поисково-спасательной станции "Строгино", а затем отправляются на территорию Строгинского затона.

Сотрудники добровольного отряда Соттер с собакой-водолазом во время тренировок на поисково-спасательной станции Строгино
1 из 7

Кинологическая общественная организация "Сотер" более пяти лет сотрудничает с Московской городской поисково-спасательной службой на водных объектах. Подготовка собак и патрулирование проходит по выходным: сначала добровольцы с четвероногими друзьями проводят тренировки на базе поисково-спасательной станции "Строгино", а затем отправляются на территорию Строгинского затона.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Изначально в отряде были четыре собаки породы ньюфаундленд, а сейчас их уже пятнадцать. Впрочем, этой породой состав пушистых спасателей не ограничивается, там также появляются лабрадоры и проходят обучение золотистые и гладкошерстные ретриверы, и леонбергеры. Их приводят волонтеры, которые хотят обучить собаку спасению людей и стать частью команды "Сотер".

Сотрудники добровольного отряда Соттер с собакой-водолазом во время тренировок на поисково-спасательной станции Строгино
2 из 7

Изначально в отряде были четыре собаки породы ньюфаундленд, а сейчас их уже пятнадцать. Впрочем, этой породой состав пушистых спасателей не ограничивается, там также появляются лабрадоры и проходят обучение золотистые и гладкошерстные ретриверы, и леонбергеры. Их приводят волонтеры, которые хотят обучить собаку спасению людей и стать частью команды "Сотер".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Прежде чем приступить к тренировкам, щенки проходят общий курс послушания и дрессуры, плавая некоторое время у берега. "Собака не предназначена для жизни в воде. Поэтому ей необходима предварительная подготовка: дрессировочная площадка, обучение общему послушанию и выполнению команд. Лишь после этого она может переходить в воду. В нашем отряде работают ньюфаундленды, лабрадоры и другие крупные породы. Начинать тренировать пса лучше в детстве. После восьми лет крупные собаки уже выходят на пенсию", — рассказывает руководитель "Сотера" Александр Бурмистров.

Собаки-водолазы во время тренировок на поисково-спасательной станции Строгино
3 из 7

Прежде чем приступить к тренировкам, щенки проходят общий курс послушания и дрессуры, плавая некоторое время у берега. "Собака не предназначена для жизни в воде. Поэтому ей необходима предварительная подготовка: дрессировочная площадка, обучение общему послушанию и выполнению команд. Лишь после этого она может переходить в воду. В нашем отряде работают ньюфаундленды, лабрадоры и другие крупные породы. Начинать тренировать пса лучше в детстве. После восьми лет крупные собаки уже выходят на пенсию", — рассказывает руководитель "Сотера" Александр Бурмистров.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Собаки-спасатели, как правило, весят не менее 50 килограммов. Такие габариты им нужны, чтобы вытащить из воды взрослого человека. "Есть определенные международные правила, касающиеся работы собак на воде. Если порода маленькая, то она не сможет сделать то, что там написано. К примеру, в качестве одного из тестов предусмотрена буксировка катера весом 700 килограммов. То есть собака должна подплыть к катеру, взять его за веревку и оттащить к берегу", — отмечает Бурмистров.

Сотрудники добровольного отряда Соттер с собакой-водолазом во время тренировок на поисково-спасательной станции Строгино
4 из 7

Собаки-спасатели, как правило, весят не менее 50 килограммов. Такие габариты им нужны, чтобы вытащить из воды взрослого человека. "Есть определенные международные правила, касающиеся работы собак на воде. Если порода маленькая, то она не сможет сделать то, что там написано. К примеру, в качестве одного из тестов предусмотрена буксировка катера весом 700 килограммов. То есть собака должна подплыть к катеру, взять его за веревку и оттащить к берегу", — отмечает Бурмистров.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Тренировки у кинологов-добровольцев проходят каждые выходные. Помогают статисты, которые заходят в воду и начинают кричать о помощи. Собака в таких случаях реагирует незамедлительно. Также в течение тренировки животные нарабатывают навыки спасения: плывут к тонущему с берега, прыгают с лодки, доставляют человека на сушу, вытаскивая за руку, или же подают спасательный круг. Оказание помощи утопающему отрабатывается в нескольких вариациях: спасение человека без сознания, использование круга, буксирование лодки.

Сотрудник добровольного отряда Соттер с собакой-водолазом во время тренировок на поисково-спасательной станции Строгино
5 из 7

Тренировки у кинологов-добровольцев проходят каждые выходные. Помогают статисты, которые заходят в воду и начинают кричать о помощи. Собака в таких случаях реагирует незамедлительно. Также в течение тренировки животные нарабатывают навыки спасения: плывут к тонущему с берега, прыгают с лодки, доставляют человека на сушу, вытаскивая за руку, или же подают спасательный круг. Оказание помощи утопающему отрабатывается в нескольких вариациях: спасение человека без сознания, использование круга, буксирование лодки.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

После тренировки на станции группа отправляется на лодке к пляжу и обходит территорию, наблюдая за обстановкой. Как правило, патруль состоит из одной-двух пар собак и кинолога. Даже не находясь в воде, собака все равно привлекает внимание. Как только большая собака появляется на пляже, отдыхающие немедленно выбегают из воды, чтобы посмотреть на нее и погладить. Этим пользуются спасатели, которые рассказывают о безопасности на водных объектах и раздают листовки.

Сотрудники добровольного отряда Соттер с собакой-водолазом во время тренировок на поисково-спасательной станции Строгино
6 из 7

После тренировки на станции группа отправляется на лодке к пляжу и обходит территорию, наблюдая за обстановкой. Как правило, патруль состоит из одной-двух пар собак и кинолога. Даже не находясь в воде, собака все равно привлекает внимание. Как только большая собака появляется на пляже, отдыхающие немедленно выбегают из воды, чтобы посмотреть на нее и погладить. Этим пользуются спасатели, которые рассказывают о безопасности на водных объектах и раздают листовки.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

У ньюфаундлендов отсутствует агрессия к людям, они с удовольствием дают себя погладить, а кинологи обычно отвечают на многочисленные вопросы о породе и о том, почему эти собаки идеально подходят на роль спасателей. Да и самим сотрудникам спасательных станций проще транспортировать человека из воды, когда рядом есть четвероногий помощник.

Сотрудник добровольного отряда Соттер с собакой-водолазом во время тренировок на поисково-спасательной станции Строгино
7 из 7

У ньюфаундлендов отсутствует агрессия к людям, они с удовольствием дают себя погладить, а кинологи обычно отвечают на многочисленные вопросы о породе и о том, почему эти собаки идеально подходят на роль спасателей. Да и самим сотрудникам спасательных станций проще транспортировать человека из воды, когда рядом есть четвероногий помощник.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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