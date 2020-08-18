Плюшевая помощь: как тренируются четвероногие спасатели

Собаки-спасатели, как правило, весят не менее 50 килограммов. Такие габариты им нужны, чтобы вытащить из воды взрослого человека. "Есть определенные международные правила, касающиеся работы собак на воде. Если порода маленькая, то она не сможет сделать то, что там написано. К примеру, в качестве одного из тестов предусмотрена буксировка катера весом 700 килограммов. То есть собака должна подплыть к катеру, взять его за веревку и оттащить к берегу", — отмечает Бурмистров.