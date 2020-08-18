Плюшевая помощь: как тренируются четвероногие спасатели

Кинологическая общественная организация "Сотер" более пяти лет сотрудничает с Московской городской поисково-спасательной службой на водных объектах. Подготовка собак и патрулирование проходит по выходным: сначала добровольцы с четвероногими друзьями проводят тренировки на базе поисково-спасательной станции "Строгино", а затем отправляются на территорию Строгинского затона.
Кинологическая общественная организация "Сотер" более пяти лет сотрудничает с Московской городской поисково-спасательной службой на водных объектах. Подготовка собак и патрулирование проходит по выходным: сначала добровольцы с четвероногими друзьями проводят тренировки на базе поисково-спасательной станции "Строгино", а затем отправляются на территорию Строгинского затона.
Изначально в отряде были четыре собаки породы ньюфаундленд, а сейчас их уже пятнадцать. Впрочем, этой породой состав пушистых спасателей не ограничивается, там также появляются лабрадоры и проходят обучение золотистые и гладкошерстные ретриверы, и леонбергеры. Их приводят волонтеры, которые хотят обучить собаку спасению людей и стать частью команды "Сотер".
Изначально в отряде были четыре собаки породы ньюфаундленд, а сейчас их уже пятнадцать. Впрочем, этой породой состав пушистых спасателей не ограничивается, там также появляются лабрадоры и проходят обучение золотистые и гладкошерстные ретриверы, и леонбергеры. Их приводят волонтеры, которые хотят обучить собаку спасению людей и стать частью команды "Сотер".
Прежде чем приступить к тренировкам, щенки проходят общий курс послушания и дрессуры, плавая некоторое время у берега. "Собака не предназначена для жизни в воде. Поэтому ей необходима предварительная подготовка: дрессировочная площадка, обучение общему послушанию и выполнению команд. Лишь после этого она может переходить в воду. В нашем отряде работают ньюфаундленды, лабрадоры и другие крупные породы. Начинать тренировать пса лучше в детстве. После восьми лет крупные собаки уже выходят на пенсию", — рассказывает руководитель "Сотера" Александр Бурмистров.
Прежде чем приступить к тренировкам, щенки проходят общий курс послушания и дрессуры, плавая некоторое время у берега. "Собака не предназначена для жизни в воде. Поэтому ей необходима предварительная подготовка: дрессировочная площадка, обучение общему послушанию и выполнению команд. Лишь после этого она может переходить в воду. В нашем отряде работают ньюфаундленды, лабрадоры и другие крупные породы. Начинать тренировать пса лучше в детстве. После восьми лет крупные собаки уже выходят на пенсию", — рассказывает руководитель "Сотера" Александр Бурмистров.
Собаки-спасатели, как правило, весят не менее 50 килограммов. Такие габариты им нужны, чтобы вытащить из воды взрослого человека. "Есть определенные международные правила, касающиеся работы собак на воде. Если порода маленькая, то она не сможет сделать то, что там написано. К примеру, в качестве одного из тестов предусмотрена буксировка катера весом 700 килограммов. То есть собака должна подплыть к катеру, взять его за веревку и оттащить к берегу", — отмечает Бурмистров.
Собаки-спасатели, как правило, весят не менее 50 килограммов. Такие габариты им нужны, чтобы вытащить из воды взрослого человека. "Есть определенные международные правила, касающиеся работы собак на воде. Если порода маленькая, то она не сможет сделать то, что там написано. К примеру, в качестве одного из тестов предусмотрена буксировка катера весом 700 килограммов. То есть собака должна подплыть к катеру, взять его за веревку и оттащить к берегу", — отмечает Бурмистров.
Тренировки у кинологов-добровольцев проходят каждые выходные. Помогают статисты, которые заходят в воду и начинают кричать о помощи. Собака в таких случаях реагирует незамедлительно. Также в течение тренировки животные нарабатывают навыки спасения: плывут к тонущему с берега, прыгают с лодки, доставляют человека на сушу, вытаскивая за руку, или же подают спасательный круг. Оказание помощи утопающему отрабатывается в нескольких вариациях: спасение человека без сознания, использование круга, буксирование лодки.
Тренировки у кинологов-добровольцев проходят каждые выходные. Помогают статисты, которые заходят в воду и начинают кричать о помощи. Собака в таких случаях реагирует незамедлительно. Также в течение тренировки животные нарабатывают навыки спасения: плывут к тонущему с берега, прыгают с лодки, доставляют человека на сушу, вытаскивая за руку, или же подают спасательный круг. Оказание помощи утопающему отрабатывается в нескольких вариациях: спасение человека без сознания, использование круга, буксирование лодки.
После тренировки на станции группа отправляется на лодке к пляжу и обходит территорию, наблюдая за обстановкой. Как правило, патруль состоит из одной-двух пар собак и кинолога. Даже не находясь в воде, собака все равно привлекает внимание. Как только большая собака появляется на пляже, отдыхающие немедленно выбегают из воды, чтобы посмотреть на нее и погладить. Этим пользуются спасатели, которые рассказывают о безопасности на водных объектах и раздают листовки.
После тренировки на станции группа отправляется на лодке к пляжу и обходит территорию, наблюдая за обстановкой. Как правило, патруль состоит из одной-двух пар собак и кинолога. Даже не находясь в воде, собака все равно привлекает внимание. Как только большая собака появляется на пляже, отдыхающие немедленно выбегают из воды, чтобы посмотреть на нее и погладить. Этим пользуются спасатели, которые рассказывают о безопасности на водных объектах и раздают листовки.
У ньюфаундлендов отсутствует агрессия к людям, они с удовольствием дают себя погладить, а кинологи обычно отвечают на многочисленные вопросы о породе и о том, почему эти собаки идеально подходят на роль спасателей. Да и самим сотрудникам спасательных станций проще транспортировать человека из воды, когда рядом есть четвероногий помощник.
У ньюфаундлендов отсутствует агрессия к людям, они с удовольствием дают себя погладить, а кинологи обычно отвечают на многочисленные вопросы о породе и о том, почему эти собаки идеально подходят на роль спасателей. Да и самим сотрудникам спасательных станций проще транспортировать человека из воды, когда рядом есть четвероногий помощник.