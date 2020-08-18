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Частные галереи смогут получить субсидии от правительства Москвы
Частные галереи и арт-аукционы добавлены в список на компенсацию затрат при участии в выставках и продвижении продукции через торговые интернет-площадки, у них... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости культуры, выставки, экономика

Частные галереи смогут получить субсидии от правительства Москвы

10:51 18.08.2020
86
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкОткрытие ярмарки современного искусства Cosmoscow
Открытие ярмарки современного искусства Cosmoscow
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Частные галереи и арт-аукционы добавлены в список на компенсацию затрат при участии в выставках и продвижении продукции через торговые интернет-площадки, у них появилась возможность получить субсидии до 700 тысяч рублей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Город поддержал инициативу бизнеса, работающего в этой сфере. Теперь на субсидии могут рассчитывать еще более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей — владельцы частных галерей и арт-аукционов", — приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.
Уточняется, что субсидия на участие в конгрессно-выставочной деятельности позволяет возместить затраты на регистрационный взнос, создание стенда или аренду выставочной площади для мероприятий, которые проходили с 1 января 2019 года. Получить компенсацию можно за выставки, включенные в утвержденный перечень или обладающие знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии либо Российского союза выставок и ярмарок.
"Максимальный размер субсидии составляет 350 тысяч рублей для российских мероприятий и 700 тысяч рублей для международных", - говорится в сообщении.
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Кроме того, власти утвердили еще один вид поддержки, ставший доступным для арт-аукционов и частных галерей, позволяющий компенсировать затраты на выплату комиссии агрегаторам для продвижения продукции через интернет-площадки. Компании смогут возместить до 10% от стоимости размещаемых товаров. Максимальный размер выплаты составляет 700 тысяч рублей.
Также был упрощен порядок подачи заявок на получение субсидий. Из перечня необходимых бумаг исключена часть документов, отменены требования о заверении главным бухгалтером и сторонними организациями.
"Претендентам на компенсацию затрат на продвижение продукции через маркетплейсы это изменение позволит не запрашивать у агрегаторов подтверждения информации, предоставленной в заявке на субсидию. Специалисты столичного департамента предпринимательства и инновационного развития проверят ее самостоятельно", - отмечается в сообщении.
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