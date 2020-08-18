Частные галереи смогут получить субсидии от правительства Москвы

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Частные галереи и арт-аукционы добавлены в список на компенсацию затрат при участии в выставках и продвижении продукции через торговые интернет-площадки, у них появилась возможность получить субсидии до 700 тысяч рублей, Частные галереи и арт-аукционы добавлены в список на компенсацию затрат при участии в выставках и продвижении продукции через торговые интернет-площадки, у них появилась возможность получить субсидии до 700 тысяч рублей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Город поддержал инициативу бизнеса, работающего в этой сфере. Теперь на субсидии могут рассчитывать еще более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей — владельцы частных галерей и арт-аукционов", — приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

Уточняется, что субсидия на участие в конгрессно-выставочной деятельности позволяет возместить затраты на регистрационный взнос, создание стенда или аренду выставочной площади для мероприятий, которые проходили с 1 января 2019 года. Получить компенсацию можно за выставки, включенные в утвержденный перечень или обладающие знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии либо Российского союза выставок и ярмарок.

"Максимальный размер субсидии составляет 350 тысяч рублей для российских мероприятий и 700 тысяч рублей для международных", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти утвердили еще один вид поддержки, ставший доступным для арт-аукционов и частных галерей, позволяющий компенсировать затраты на выплату комиссии агрегаторам для продвижения продукции через интернет-площадки. Компании смогут возместить до 10% от стоимости размещаемых товаров. Максимальный размер выплаты составляет 700 тысяч рублей.

Также был упрощен порядок подачи заявок на получение субсидий. Из перечня необходимых бумаг исключена часть документов, отменены требования о заверении главным бухгалтером и сторонними организациями.