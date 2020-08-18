Двое ростовчан в лесу организовали лабораторию по производству мефедрона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости. Оперативники задержали в Ростовской области двух местных жителей, подозреваемых в организации нарколаборатории, у них изъято более 31 килограмма синтетического наркотика мефедрон, сообщает управление ФСБ России по Ростовской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителей Ростова-на-Дону, причастных к организации нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в особо крупных размерах и их сбыту на территории региона", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, двое мужчин организовали производство мефедрона в окрестностях поселка Сандата Сальского района Ростовской области. Их задержали в процессе изготовления ими наркотиков. Всего оперативники изъяли у них более 31 килограмма мефедрона.
Уголовное дело в отношении фигурантов возбуждено по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.