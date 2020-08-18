Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575923864.html
Двое ростовчан в лесу организовали лабораторию по производству мефедрона
Оперативники задержали в Ростовской области двух местных жителей, подозреваемых в организации нарколаборатории, у них изъято более 31 килограмма синтетического... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:07
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сальский район
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117253_92:0:1190:617_1400x0_80_0_0_ef3df60cf1921d63d533f2665e23b8fe.jpg
https://ria.ru/20200817/1575875545.html
1
сальский район
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117253_92:0:1190:617_1400x0_80_0_0_ef3df60cf1921d63d533f2665e23b8fe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117253_147:0:1107:720_1400x0_80_0_0_7bafffd03136918e75a2ffcc63547a70.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117253_267:0:987:720_1400x0_80_0_0_cc9f7e55a165e3da07bae46d162ab8ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сальский район, ростовская область

Двое ростовчан в лесу организовали лабораторию по производству мефедрона

10:45 18.08.2020 (обновлено: 12:07 18.08.2020)
867
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСпецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости. Оперативники задержали в Ростовской области двух местных жителей, подозреваемых в организации нарколаборатории, у них изъято более 31 килограмма синтетического наркотика мефедрон, сообщает управление ФСБ России по Ростовской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителей Ростова-на-Дону, причастных к организации нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в особо крупных размерах и их сбыту на территории региона", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, двое мужчин организовали производство мефедрона в окрестностях поселка Сандата Сальского района Ростовской области. Их задержали в процессе изготовления ими наркотиков. Всего оперативники изъяли у них более 31 килограмма мефедрона.
Уголовное дело в отношении фигурантов возбуждено по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Задержание подозреваемых в попытке сбыта героина в Омской области
Вчера, 10:24
Двух жителей Омска задержали за попытку сбыта партии героина
2660030
Обсудить 1
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сальский районРостовская область
Рекомендуем
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородский губернатор поручил обеспечить комфортные условия инвесторам
Борис Лазаревич Пастернак (Пургалин)
СМИ сообщили о гибели поэта Бориса Пастернака
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Курьерскую фирму отказались признавать потерпевшей по делу Ефремова
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Работа УМВД России
Конфликт автолюбителей в соцсети перерос в убийство
Открытие ярмарки современного искусства Cosmoscow
Частные галереи смогут получить субсидии от правительства Москвы
Светлана Тихановская
Доверенное лицо Тихановской уверена в ее скором возвращении в Белоруссию
Здание Конгресса США
Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
Жилые дома
В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
Последствия взрыва в порту Бейрута
В УПЦ собирают средства для помощи Ливану
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф
Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский: программа ГКЧП могла предотвратить "расчленение" страны
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы На-на Бари Алибасов
Алибасов и Федосеева-Шукшина разводятся
Остров Гуам
Ученые объяснили, почему тропические зоны Земли расширяются
Михаил Ефремов в окружении журналистов направляется в суд
Идущего на заседание суда Ефремова сняли на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:47Против Порошенко завели новое дело
12:45Скончался священник, брат умершего от COVID-19 митрополита Исидора
12:42В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
Лента новостейМолния