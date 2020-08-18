Двое ростовчан в лесу организовали лабораторию по производству мефедрона

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителей Ростова-на-Дону, причастных к организации нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в особо крупных размерах и их сбыту на территории региона", - говорится в сообщении.