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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575923676.html
Доверенное лицо Тихановской уверена в ее скором возвращении в Белоруссию
Доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уверена, что Тихановская в ближайшее время вернется в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Доверенное лицо Тихановской уверена в ее скором возвращении в Белоруссию

10:40 18.08.2020
725
© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Светлана Тихановская . Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уверена, что Тихановская в ближайшее время вернется в республику.

"Ну она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - сказала Ковалькова в эфире "Эха Москвы".

Ранее стало известно, что Тихановская въехала в Литву. Как заявляла РИА Новости Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
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