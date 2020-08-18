https://ria.ru/20200818/1575923553.html
СМИ сообщили о гибели поэта Бориса Пастернака
Известный сценарист, поэт-песенник Борис Пастернак (Пургалин) погиб в возрасте 84 лет, сообщает "Московский комсомолец". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:43
2020-08-18T11:28
россия
общество
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, общество
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Известный сценарист, поэт-песенник Борис Пастернак (Пургалин) погиб в возрасте 84 лет, сообщает "Московский комсомолец"
.
По данным издания, тело мужчины нашли на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре. Пастернак находился там на лечении. Подробности смерти не уточняются.
Пастернак — родственник известного поэта, своего тезки Бориса Пастернака. Работая на советском телевидении, в титрах он подписывался Борисом Пургалиным.
Пастернак был сценаристом музыкального шоу "Голубой огонек", шоу-бенефисов Людмилы Гурченко и Ларисы Голубкиной, написал тексты песен к фильмам "Казаки-разбойники" и "Только в мюзик-холле", сотрудничал со многими популярными композиторами. Одна из его наиболее известных песен — "Самовар".