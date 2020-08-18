Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575923553.html
СМИ сообщили о гибели поэта Бориса Пастернака
Известный сценарист, поэт-песенник Борис Пастернак (Пургалин) погиб в возрасте 84 лет, сообщает "Московский комсомолец". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:28
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575924686_0:0:406:228_1400x0_80_0_0_9d105253e556faa70d84c7cb674d3f61.jpg
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575924686_0:0:406:228_1400x0_80_0_0_9d105253e556faa70d84c7cb674d3f61.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575924686_35:0:380:259_1400x0_80_0_0_fdaa5472b3506898ac24d1aeec072433.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575924686_78:0:337:259_1400x0_80_0_0_431dece304482cec62cf55daeb00a21e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

СМИ сообщили о гибели поэта Бориса Пастернака

10:43 18.08.2020 (обновлено: 11:28 18.08.2020)
4995
© Фото : общественный союз работников и ветеранов телевиденияБорис Лазаревич Пастернак (Пургалин)
Борис Лазаревич Пастернак (Пургалин)
© Фото : общественный союз работников и ветеранов телевидения
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Известный сценарист, поэт-песенник Борис Пастернак (Пургалин) погиб в возрасте 84 лет, сообщает "Московский комсомолец".
По данным издания, тело мужчины нашли на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре. Пастернак находился там на лечении. Подробности смерти не уточняются.
Пастернак — родственник известного поэта, своего тезки Бориса Пастернака. Работая на советском телевидении, в титрах он подписывался Борисом Пургалиным.
Пастернак был сценаристом музыкального шоу "Голубой огонек", шоу-бенефисов Людмилы Гурченко и Ларисы Голубкиной, написал тексты песен к фильмам "Казаки-разбойники" и "Только в мюзик-холле", сотрудничал со многими популярными композиторами. Одна из его наиболее известных песен — "Самовар".
4048417
Обсудить 1
РоссияОбщество
Рекомендуем
Жилые дома
В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы На-на Бари Алибасов
Алибасов и Федосеева-Шукшина разводятся
Михаил Ефремов в окружении журналистов направляется в суд
Идущего на заседание суда Ефремова сняли на видео
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
В Петербурге прохожего ранили ножом за сделанное замечание
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф
Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко наградил свыше 300 силовиков медалями "За безупречную службу"
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией
Капитуляция войск Квантунской армии
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
Демонстрация за независимость Шотландии в Глазго
Британия на грани раскола. Россию уже обвинили с обеих сторон
Илон Маск
Илон Маск впервые вошел в четверку богатейших людей мира
Волонтеры пытаются остановить колонну протестующих, направляющихся к изолятору на улице Окрестина в Минске
Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19
В России выявили 4748 новых случаев коронавируса
Министр энергетики России Александр Новак
Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом
Циури Чибирова
В Осетии 80-летняя пенсионерка выживает с внучками в старой мельнице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:47Против Порошенко завели новое дело
12:45Скончался священник, брат умершего от COVID-19 митрополита Исидора
12:42В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
Лента новостейМолния