СМИ сообщили о гибели поэта Бориса Пастернака

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Известный сценарист, поэт-песенник Борис Пастернак (Пургалин) погиб в возрасте 84 лет, сообщает Известный сценарист, поэт-песенник Борис Пастернак (Пургалин) погиб в возрасте 84 лет, сообщает "Московский комсомолец"

По данным издания, тело мужчины нашли на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре. Пастернак находился там на лечении. Подробности смерти не уточняются.

Пастернак — родственник известного поэта, своего тезки Бориса Пастернака. Работая на советском телевидении, в титрах он подписывался Борисом Пургалиным.