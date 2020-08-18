https://ria.ru/20200818/1575923398.html
В Карелии отмечен наименьший темп прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком АО, наименьший темп - в Карелии (0,1%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:33
2020-08-18T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
республика северная осетия - алания
московская область (подмосковье)
республика калмыкия
смоленская область
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чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
московская область (подмосковье)
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смоленская область
забайкальский край
брянская область
республика карелия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339808_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_274820edefe70f2fd9a04fcde9049b76.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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