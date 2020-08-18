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В Карелии отмечен наименьший темп прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком АО, наименьший темп - в Карелии (0,1%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:33
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, республика северная осетия - алания, московская область (подмосковье), республика калмыкия, смоленская область, забайкальский край, брянская область, республика карелия, общество

В Карелии отмечен наименьший темп прироста случаев COVID-19

10:33 18.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшерстанции скорой медицинской помощи
Фельдшерстанции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшерстанции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком АО, наименьший темп - в Карелии (0,1%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ - 0,0%, 2. Республика Карелия - 0,1%, 3. Московская область, Забайкальский край, Смоленская область, Брянская область, Республика Северная Осетия, Республика Калмыкия - 0,2%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округНенецкий автономный округРеспублика Северная Осетия - АланияМосковская область (Подмосковье)Республика КалмыкияСмоленская областьЗабайкальский крайБрянская областьРеспублика КарелияОбщество
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