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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575923168.html
Лукашенко наградил свыше 300 силовиков медалями "За безупречную службу"
Александр Лукашенко наградил более 300 сотрудников Министерства внутренних дел Белоруссии медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степеней. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:26
протесты в белоруссии
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Вот это правильно, сильный ход. Надо менять отношение общества к силовикам. Необходимо донести до людей, через СМИ, ТВ и Интернет ресурсы, что эти люди защитили будущее страны. Показать репортажи из госпиталей, взять интервью, снять ролики и т.д. Надо сделать все, чтобы люди перестали считать силовиков карателями, а воспринимали их защитниками.
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Лукашенко не для всех плох
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889566_375:0:2747:1334_1400x0_80_0_0_a24ebaf4b87f38228fe9b9e3d4cb8ebd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко наградил свыше 300 силовиков медалями "За безупречную службу"

10:31 18.08.2020 (обновлено: 11:26 18.08.2020)
16959
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко наградил более 300 сотрудников Министерства внутренних дел Белоруссии медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степеней.
Указ, содержащий 25 страниц и подписанный президентом республики 13 августа, опубликован на портале правовой информации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
08:00Протесты в Белоруссии
"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Как сообщало Министерство здравоохранения, два протестующих погибли.
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Участники несанкционированной акции перед следственным изолятором No1 на улице Володарского в Минске
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Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот это правильно, сильный ход. Надо менять отношение общества к силовикам. Необходимо донести до людей, через СМИ, ТВ и Интернет ресурсы, что эти люди защитили будущее страны. Показать репортажи из госпиталей, взять интервью, снять ролики и т.д. Надо сделать все, чтобы люди перестали считать силовиков карателями, а воспринимали их защитниками.
18 августа, 10:41
РФРуслан Фаткуллин
1506026199
Лукашенко не для всех плох
18 августа, 10:37
ИСИнна Селина
921922867
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