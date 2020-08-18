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В Кировской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб, еще семь пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой машиной на федеральной автодороге "Вятка" в Кировской области, сообщили РИА... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

В Кировской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

10:17 18.08.2020 (обновлено: 10:56 18.08.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Кировской областиПоследствия ДТП на 414 км ФАД "Вятка"
Последствия ДТП на 414 км ФАД Вятка
© Фото : ГУ МЧС по Кировской области
Последствия ДТП на 414 км ФАД "Вятка"
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще семь пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой машиной на федеральной автодороге "Вятка" в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На 414-м километре ФАД "Вятка" в Юрьянском районе произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля "ВАЗ-2115". В результате ДТП пострадали восемь человек, из которых один погиб", - сказал собеседник агентства.
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31 июля, 08:40
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По данным регионального управления ГИБДД, среди пострадавших – оба водителя и пять пассажиров микроавтобуса, в том числе 7-летняя девочка. Погибшая женщина - пассажир легковушки.
"В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии", - говорится в сообщении ГИБДД Кировской области.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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