В Ростовской области 50 педагогов получили новое жилье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Пятьдесят педагогов получили новые служебные квартиры в Пятьдесят педагогов получили новые служебные квартиры в Ростове-на-Дону , сообщает правительство Ростовской области.

Ключи от квартир в микрорайоне Суворовском специалисты сферы образования получили от губернатора Ростовской области Василия Голубева . Большинство новоселов трудятся в школе, которая была открыта год назад в новом микрорайоне Ростова-на-Дону.

Губернатор напомнил, что в июне этого года 50 квартир получили медики, а в преддверии нового учебного года отличный подарок сделан педагогам.

"У нового района донской столицы появился новый импульс для развития, причем не только территориального. К лучшему изменить жилищные условия - значит помочь сосредоточиться учителям на самой важной их работе - обучении и воспитании детей", - приводятся в сообщении слова губернатора.

По данным областного правительства, 1 сентября текущего года за парты ростовских школ сядет рекордное количество первоклассников - 50 тысяч. К новому учебному году завершается подготовка 1137 школ и школ-интернатов.