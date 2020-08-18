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В Ростовской области 50 педагогов получили новое жилье
Пятьдесят педагогов получили новые служебные квартиры в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
новости - недвижимость, василий голубев, ростовская область, ростов-на-дону, образование - общество, общество

В Ростовской области 50 педагогов получили новое жилье

10:16 18.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Учитель одной из школ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Пятьдесят педагогов получили новые служебные квартиры в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
Ключи от квартир в микрорайоне Суворовском специалисты сферы образования получили от губернатора Ростовской области Василия Голубева. Большинство новоселов трудятся в школе, которая была открыта год назад в новом микрорайоне Ростова-на-Дону.
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Губернатор напомнил, что в июне этого года 50 квартир получили медики, а в преддверии нового учебного года отличный подарок сделан педагогам.
"У нового района донской столицы появился новый импульс для развития, причем не только территориального. К лучшему изменить жилищные условия - значит помочь сосредоточиться учителям на самой важной их работе - обучении и воспитании детей", - приводятся в сообщении слова губернатора.
По данным областного правительства, 1 сентября текущего года за парты ростовских школ сядет рекордное количество первоклассников - 50 тысяч. К новому учебному году завершается подготовка 1137 школ и школ-интернатов.
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Новая школа №75 в микрорайоне Суворовском открылась в сентябре прошлого года. Она рассчитана на 1340 детей, прошлый учебный год здесь начали 16 первых классов. В классах школы были установлены интерактивные доски, проекторы, имеются электронные цифровые микроскопы, оборудование для гидропоники, цифровые учебные лаборатории по химии, биологии и физике.
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Ростовская областьНовости - НедвижимостьВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуОбразование - ОбществоОбщество
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