https://ria.ru/20200818/1575922676.html
В Ростовской области 50 педагогов получили новое жилье
Пятьдесят педагогов получили новые служебные квартиры в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:16
2020-08-18T10:16
новости - недвижимость
ростовская область
василий голубев
ростовская область
ростов-на-дону
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567028658_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_46037e5f2c333a0129bdf669e50585cd.jpg
https://ria.ru/20200814/1575791339.html
https://ria.ru/20200806/1575457138.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567028658_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_46037e5f2c333a0129bdf669e50585cd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567028658_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_837694ed20fb5629f90b9ffd4a96e07c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567028658_514:0:2561:2047_1400x0_80_0_0_d51783f0debe71f894f21585eb421147.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - недвижимость, василий голубев, ростовская область, ростов-на-дону, образование - общество, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости.
Пятьдесят педагогов получили новые служебные квартиры в Ростове-на-Дону
, сообщает правительство Ростовской области.
Ключи от квартир в микрорайоне Суворовском специалисты сферы образования получили от губернатора Ростовской области Василия Голубева
. Большинство новоселов трудятся в школе, которая была открыта год назад в новом микрорайоне Ростова-на-Дону.
Губернатор напомнил, что в июне этого года 50 квартир получили медики, а в преддверии нового учебного года отличный подарок сделан педагогам.
"У нового района донской столицы появился новый импульс для развития, причем не только территориального. К лучшему изменить жилищные условия - значит помочь сосредоточиться учителям на самой важной их работе - обучении и воспитании детей", - приводятся в сообщении слова губернатора.
По данным областного правительства, 1 сентября текущего года за парты ростовских школ сядет рекордное количество первоклассников - 50 тысяч. К новому учебному году завершается подготовка 1137 школ и школ-интернатов.
Новая школа №75 в микрорайоне Суворовском открылась в сентябре прошлого года. Она рассчитана на 1340 детей, прошлый учебный год здесь начали 16 первых классов. В классах школы были установлены интерактивные доски, проекторы, имеются электронные цифровые микроскопы, оборудование для гидропоники, цифровые учебные лаборатории по химии, биологии и физике.