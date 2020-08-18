https://ria.ru/20200818/1575922236.html
Идущего на заседание суда Ефремова сняли на видео
Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП, увезли в Пресненский суд. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:09
2020-08-18T10:43
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575922076_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_6c1b9ab88b6306b0ec85e1ac3ce286ae.jpg
https://ria.ru/20200817/1575913345.html
https://ria.ru/20200817/1575904535.html
robins
Виноват факт, но где этика журналиста, готовы в нижнее белье залезть ради картинки, на Байкал, на свалки ехать надо и эти проблемы освещать, эх мельчает народ
84
N N
Это что за "журналист " там вопросы такие задаёт? Обыкновенный троллинг, даже травля. Просто позорище
83
19
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Михаил Ефремов в окружении журналистов направляется в суд
Ефремов, несмотря на недавнюю госпитализацию, едет в суд
2020-08-18T10:09
true
PT1M20S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575922076_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_6c1b9ab88b6306b0ec85e1ac3ce286ae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575922076_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_d54b81def79712480af5203da5ad2e45.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575922076_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_2456dee2933e147d449d3ed1f97c8c83.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия