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https://ria.ru/20200818/1575922236.html
Идущего на заседание суда Ефремова сняли на видео
Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП, увезли в Пресненский суд. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:43
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575913345.html
https://ria.ru/20200817/1575904535.html
Виноват факт, но где этика журналиста, готовы в нижнее белье залезть ради картинки, на Байкал, на свалки ехать надо и эти проблемы освещать, эх мельчает народ
84
Это что за "журналист " там вопросы такие задаёт? Обыкновенный троллинг, даже травля. Просто позорище
83
19
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Михаил Ефремов в окружении журналистов направляется в суд
Ефремов, несмотря на недавнюю госпитализацию, едет в суд
2020-08-18T10:09
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Идущего на заседание суда Ефремова сняли на видео

10:09 18.08.2020 (обновлено: 10:43 18.08.2020)
15725
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП, увезли в Пресненский суд.
На кадрах видно, что он идет медленно, на вопросы журналистов не отвечает.
Ранее сообщалось, что актер не придет на очередное заседание из-за плохого самочувствия.
По словам адвоката Эльмана Пашаева, у Ефремова диагностировали нарушения речи и онемение конечностей.
Видео перепалки Ирины Стерховой с адвокатом Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым
Вчера, 22:24
Адвокат Ефремова устроил перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП
На прошлой неделе артиста увезли из здания суда на скорой с подозрением на инсульт, из-за чего рассмотрение дела по существу было перенесено. Позже подсудимый выписался и снова отправился домой.
Резонансное ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель машины — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — скончался от травм в больнице.
Так как в крови Ефремова были найдены следы алкоголя и наркотиков, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
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Суд признал законным продление домашнего ареста Ефремову до января
863441762
Обсудить 19
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Виноват факт, но где этика журналиста, готовы в нижнее белье залезть ради картинки, на Байкал, на свалки ехать надо и эти проблемы освещать, эх мельчает народ
18 августа, 10:17
rrobins
67002015
Это что за "журналист " там вопросы такие задаёт? Обыкновенный троллинг, даже травля. Просто позорище
18 августа, 10:25
N N
6822029
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