Идущего на заседание суда Ефремова сняли на видео

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Михаила Ефремова , который находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП, увезли в Пресненский суд.

На кадрах видно, что он идет медленно, на вопросы журналистов не отвечает.

Ранее сообщалось, что актер не придет на очередное заседание из-за плохого самочувствия.

По словам адвоката Эльмана Пашаева, у Ефремова диагностировали нарушения речи и онемение конечностей.

На прошлой неделе артиста увезли из здания суда на скорой с подозрением на инсульт, из-за чего рассмотрение дела по существу было перенесено. Позже подсудимый выписался и снова отправился домой.

Резонансное ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель машины — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — скончался от травм в больнице.