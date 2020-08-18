Минтруд не получал предложений о выходном для родителей первоклассников

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Предложение о дополнительном оплачиваемом выходном для родителей первоклассников на 1 сентября не поступало в Минтруд, при получении его готовы рассмотреть вместе с работниками и работодателями, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила ввести в РФ норму, согласно которой родители первоклассников смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Дополнительный выходной могли бы получить не только родители первоклассников, но и выпускников, заявила позднее председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец

"К настоящему моменту в Минтруд данное предложение не поступало. При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке с учетом мнений работников и работодателей", - отметили в министерстве.

В Минтруде подчеркнули, что сегодня Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате.