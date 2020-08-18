https://ria.ru/20200818/1575922043.html
Минтруд не получал предложений о выходном для родителей первоклассников
Предложение о дополнительном оплачиваемом выходном для родителей первоклассников на 1 сентября не поступало в Минтруд, при получении его готовы рассмотреть... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:02
2020-08-18T10:11
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Предложение о дополнительном оплачиваемом выходном для родителей первоклассников на 1 сентября не поступало в Минтруд, при получении его готовы рассмотреть вместе с работниками и работодателями, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила ввести в РФ норму, согласно которой родители первоклассников смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Дополнительный выходной могли бы получить не только родители первоклассников, но и выпускников, заявила позднее председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец
.
"К настоящему моменту в Минтруд данное предложение не поступало. При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке с учетом мнений работников и работодателей", - отметили в министерстве.
В Минтруде подчеркнули, что сегодня Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате.
Также работодатель может при наличии финансовых возможностей устанавливать дополнительные гарантии для работников по сравнению с трудовым законодательством, например, освобождать от работы родителей первоклассников 1 сентября с сохранением заработной платы. "Такая практика есть на ряде предприятий, где выходной для родителей школьников или первоклассников установлен отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами", - добавили в министерстве.