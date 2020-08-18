В Кировской области один человек и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом

"На 414-м километре ФАД "Вятка" в Юрьянском районе произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля "ВАЗ-2115". В результате ДТП пострадали восемь человек, из которых один погиб", - сказал собеседник агентства.