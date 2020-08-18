Ефремов приехал в суд на слушание дела о ДТП

Ефремов, выходя из подъезда жилого дома, шел медленно. Ему было нелегко садиться в машину.

Как обычно актера доставили в суд сотрудники ФСИН на служебном автомобиле. Из машины до дверей инстанции артист добирался своими силами и, в целом, выглядел здоровым. Впервые на его плечах появился строгий пиджак, до этого он отдавал предпочтение рубашкам.