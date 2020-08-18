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Ефремов приехал в суд на слушание дела о ДТП
Актера Михаила Ефремова, которому ранее прописали постельный режим из-за плохого самочувствия, повезли в Пресненский суд Москвы, где сегодня продолжится... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:10
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Михаил Ефремов прибыл на судебное заседание
Михаил Ефремов прибыл на судебное заседание
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов приехал в суд на слушание дела о ДТП

09:57 18.08.2020 (обновлено: 10:10 18.08.2020)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Актера Михаила Ефремова, которому ранее прописали постельный режим из-за плохого самочувствия, повезли в Пресненский суд Москвы, где сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
Ефремов, выходя из подъезда жилого дома, шел медленно. Ему было нелегко садиться в машину.
Как обычно актера доставили в суд сотрудники ФСИН на служебном автомобиле. Из машины до дверей инстанции артист добирался своими силами и, в целом, выглядел здоровым. Впервые на его плечах появился строгий пиджак, до этого он отдавал предпочтение рубашкам.
Судебное заседание назначено на 10.00 мск. Не исключено, что в ходе него Ефремов будет допрошен в качестве подсудимого своими адвокатами, гособвинителем, представителями потерпевших и судьей.
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
8 августа, 08:00
Адвокат Ефремова раскрывает глубины
В прошлый вторник актера из Пресненского районного суда увезли на скорой помощи в больницу, в этот момент Ефремов был без сознания. По словам его защиты, врачи диагностировали у артиста хроническую обструктивную болезнь легких и острое нарушение мозгового кровообращения. В конце недели Ефремов по собственной инициативе выписался из больницы в удовлетворительном, судя по эпикризу, состоянии. Адвокат Эльман Пашаев отмечал, что актер готов явиться в суд во вторник, дабы не затягивать процесс.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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