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Мишустин провел встречу с Дегтяревым
Председатель правительства Михаил Мишустин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, стороны обсудили вопросы энергетики, бюджета и... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:48
дальний восток
михаил дегтярев
михаил мишустин
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дальний восток, михаил дегтярев, михаил мишустин, хабаровский край, политика

Мишустин провел встречу с Дегтяревым

09:48 18.08.2020
1109
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время беседы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время беседы
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время беседы
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, стороны обсудили вопросы энергетики, бюджета и социальной защиты населения, сообщает правительство региона.
Поездка Мишустина на Дальний Восток началась 13 августа с Анадыря, затем премьер перелетел в Петропавловск-Камчатский, потом в Магадан. В Благовещенск он прибыл 17 августа, там прошло совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию ДФО.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время совещания в Благовещенске
09:17Туризм
Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке
"Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения", - говорится в сообщении.
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Дальний ВостокМихаил ДегтяревМихаил МишустинХабаровский крайПолитика
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