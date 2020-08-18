Мишустин провел встречу с Дегтяревым

"Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения", - говорится в сообщении.