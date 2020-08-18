Мишустин провел встречу с Дегтяревым

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, стороны обсудили вопросы энергетики, бюджета и социальной защиты населения, сообщает правительство региона.
Поездка Мишустина на Дальний Восток началась 13 августа с Анадыря, затем премьер перелетел в Петропавловск-Камчатский, потом в Магадан. В Благовещенск он прибыл 17 августа, там прошло совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию ДФО.
"Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения", - говорится в сообщении.