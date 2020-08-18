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Илон Маск впервые вошел в четверку богатейших людей мира
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в четверку самых богатых людей мира, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:28
илон маск
tesla motors
microsoft corporation
spacex
билл гейтс
марк цукерберг
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
илон маск, tesla motors, microsoft corporation, spacex, билл гейтс, марк цукерберг

Илон Маск впервые вошел в четверку богатейших людей мира

09:47 18.08.2020 (обновлено: 11:28 18.08.2020)
1433
© REUTERS / Steve Nesius/File PhotoИлон Маск
Илон Маск
© REUTERS / Steve Nesius/File Photo
Илон Маск . Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в четверку самых богатых людей мира, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index.
Вчерашнее ралли акций Tesla увеличило состояние бизнесмена до 84,8 миллиарда долларов, отмечает агентство.

"Акции Tesla в понедельник подорожали на 11 процентов, закрывшись на рекордном уровне, в результате чего богатство Маска выросло на 7,8 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

В течение дня акции Tesla дорожали до рекордных 1845,32 доллара за штуку, но к закрытию торгов немного снизились — до 1835,64 доллара. Таким образом, Маск сместил на пятое место президента группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно. Теперь первые четыре строчки рейтинга миллиардеров занимают американцы.
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На первом месте остается глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 188 миллиардов долларов, на втором — основатель Microsoft Билл Гейтс с 121 миллиардом, а на третьем — основатель Facebook Марк Цукерберг (99 миллиардов). Состояние Арно оценивается в 84,6 миллиарда долларов.
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Илон МаскTesla motorsMicrosoft CorporationSpaceXБилл ГейтсМарк Цукерберг
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Мавроди-2
18 августа, 09:53
Илья Гольдман
710004
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