Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы

При этом он отметил, что Вашингтон делает "все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности".

Кто на самом деле вмешивался в американские президентские выборы

Кто на самом деле вмешивался в американские президентские выборы

По его словам, он видел "из данных разведки", что Россия "пыталась вмешаться", причем не только в 2016-м, но и в последующие четыре года.