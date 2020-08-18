Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американская администрация уже исчерпала список лиц, против которых она могла бы ввести санкции в связи с "попытками России вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году", заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вульф в интервью порталу Axios.
При этом он отметил, что Вашингтон делает "все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности".
23 марта 2019, 08:00Кто на самом деле вмешивался в американские президентские выборы
По его словам, он видел "из данных разведки", что Россия "пыталась вмешаться", причем не только в 2016-м, но и в последующие четыре года.
После последних президентских выборов США обвинили Россию в попытке повлиять на внутренние дела страны. Москва неоднократно опровергала обвинения, называя их голословными.
Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал дело на протяжении двух лет и в итоге подтвердил обвинения, однако не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.