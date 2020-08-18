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Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы
Американская администрация уже исчерпала список лиц, против которых она могла бы ввести санкции в связи с "попытками России вмешаться в президентские выборы в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:41
россия
доклад разведки сша о "российском вмешательстве" в выборы
дональд трамп
роберт мюллер
сша
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575558195.html
начинайте вводить санкции против домашних питомцев у тех, кто у вас в списке)))
46
Сверхурочно пашут ребята,прямо "стахановцы".За беларусские выборы нужно успеть всех застращать и свои выборы не прощелкать.)))
37
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, доклад разведки сша о "российском вмешательстве" в выборы, дональд трамп, роберт мюллер, сша, в мире

Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы

09:41 18.08.2020 (обновлено: 10:41 18.08.2020)
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© REUTERS / Pool/Alex WongИсполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф
© REUTERS / Pool/Alex Wong
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американская администрация уже исчерпала список лиц, против которых она могла бы ввести санкции в связи с "попытками России вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году", заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вульф в интервью порталу Axios.
При этом он отметил, что Вашингтон делает "все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности".
Здание посольства США в Киеве
23 марта 2019, 08:00
Кто на самом деле вмешивался в американские президентские выборы
По его словам, он видел "из данных разведки", что Россия "пыталась вмешаться", причем не только в 2016-м, но и в последующие четыре года.
После последних президентских выборов США обвинили Россию в попытке повлиять на внутренние дела страны. Москва неоднократно опровергала обвинения, называя их голословными.
Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал дело на протяжении двух лет и в итоге подтвердил обвинения, однако не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
9 августа, 19:14
Советник Трампа о России: "Целей для новых санкций почти не осталось"
133268468
Обсудить 11
РоссияДоклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборыДональд ТрампРоберт МюллерСШАВ мире
Популярные комментарии
начинайте вводить санкции против домашних питомцев у тех, кто у вас в списке)))
18 августа, 10:09
Мария Заказсчикова
32140000
Сверхурочно пашут ребята,прямо "стахановцы".За беларусские выборы нужно успеть всех застращать и свои выборы не прощелкать.)))
18 августа, 10:14
Владимир Воздроганов
27100000
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