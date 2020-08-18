Конфликт автолюбителей в соцсети перерос в убийство

Как пояснили РИА Новости в ведомстве, начало выяснению отношений положил комментарий под видеозаписью о нарушении автомобилистом правил дорожного движения в одной из групп автолюбителей в "ВКонтакте".

"Двенадцатого августа фигурант <...> оставил комментарий в социальной сети под видеозаписью <...> В ответ на данный комментарий ему поступило оскорбительное сообщение от незнакомого человека, после чего между ними возник конфликт, в результате которого они договорились встретиться лично и выяснить отношения", — отметили в прокуратуре.

В полиции добавили, что спустя три дня фигурант приехал с приятелем на СТО — адрес ему сообщил сам потерпевший. В ходе потасовки автор первого комментария в соцсети достал из машины пневматическую винтовку калибра 4,5 миллиметра и один раз выстрелил оппоненту в грудь, затем уехал. Раненый вышел из СТО вслед за мужчинами, бросил вдогонку гаечный ключ, после чего вернулся на станцию, где скончался до приезда скорой. Через полтора часа подозреваемого задержали, в салоне автомобиля нашли винтовку.