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Конфликт автолюбителей в соцсети перерос в убийство
Житель Омска выстрелил в сотрудника станции техобслуживания (СТО) из-за конфликта, который произошел в соцсети "ВКонтакте", сообщили в прокуратуре Омской... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:21
омская область
омск
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575901457.html
Это что ж за воздушка такая??? Он её наверняка тюнинганул. Надо ещё экспертизу оружия провести на соответствие ГОСТам. Там наверняка что-то доработано. Ну не может обычная пневматическая винтовка калибра 4,5 мм грудь прострелить...
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2
омская область
омск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
омская область, омск, происшествия

Конфликт автолюбителей в соцсети перерос в убийство

09:40 18.08.2020 (обновлено: 12:21 18.08.2020)
12394
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа УМВД России. Архивное фото
ОМСК, 18 авг — РИА Новости. Житель Омска выстрелил в сотрудника станции техобслуживания (СТО) из-за конфликта, который произошел в соцсети "ВКонтакте", сообщили в прокуратуре Омской области.
Как пояснили РИА Новости в ведомстве, начало выяснению отношений положил комментарий под видеозаписью о нарушении автомобилистом правил дорожного движения в одной из групп автолюбителей в "ВКонтакте".

"Двенадцатого августа фигурант <...> оставил комментарий в социальной сети под видеозаписью <...> В ответ на данный комментарий ему поступило оскорбительное сообщение от незнакомого человека, после чего между ними возник конфликт, в результате которого они договорились встретиться лично и выяснить отношения", — отметили в прокуратуре.

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В полиции добавили, что спустя три дня фигурант приехал с приятелем на СТО — адрес ему сообщил сам потерпевший. В ходе потасовки автор первого комментария в соцсети достал из машины пневматическую винтовку калибра 4,5 миллиметра и один раз выстрелил оппоненту в грудь, затем уехал. Раненый вышел из СТО вслед за мужчинами, бросил вдогонку гаечный ключ, после чего вернулся на станцию, где скончался до приезда скорой. Через полтора часа подозреваемого задержали, в салоне автомобиля нашли винтовку.

"Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что в ходе переписки в соцсети убитый угрожал ему и его семье, что и разозлило его", — рассказали в УМВД по Омской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). Стрелявшего, ранее не судимого, заключили под стражу.
488166818
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Омская областьОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Это что ж за воздушка такая??? Он её наверняка тюнинганул. Надо ещё экспертизу оружия провести на соответствие ГОСТам. Там наверняка что-то доработано. Ну не может обычная пневматическая винтовка калибра 4,5 мм грудь прострелить...
18 августа, 09:53
Aleks Hap
1900001
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