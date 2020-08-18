https://ria.ru/20200818/1575921235.html
Конфликт автолюбителей в соцсети перерос в убийство
Житель Омска выстрелил в сотрудника станции техобслуживания (СТО) из-за конфликта, который произошел в соцсети "ВКонтакте", сообщили в прокуратуре Омской... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:40
2020-08-18T12:21
омская область
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg
https://ria.ru/20200817/1575901457.html
Aleks Hap
Это что ж за воздушка такая??? Он её наверняка тюнинганул. Надо ещё экспертизу оружия провести на соответствие ГОСТам. Там наверняка что-то доработано. Ну не может обычная пневматическая винтовка калибра 4,5 мм грудь прострелить...
20
2
омская область
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1400x0_80_0_0_f3f0a9f41775b029c14aedf8529a083b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_1030:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_4c94a9c7c23e1f2975b6d94e80edd0cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, омск, происшествия
ОМСК, 18 авг — РИА Новости.
Житель Омска
выстрелил в сотрудника станции техобслуживания (СТО) из-за конфликта, который произошел в соцсети "ВКонтакте", сообщили в прокуратуре Омской области
.
Как пояснили РИА Новости в ведомстве, начало выяснению отношений положил комментарий под видеозаписью о нарушении автомобилистом правил дорожного движения в одной из групп автолюбителей в "ВКонтакте".
"Двенадцатого августа фигурант <...> оставил комментарий в социальной сети под видеозаписью <...> В ответ на данный комментарий ему поступило оскорбительное сообщение от незнакомого человека, после чего между ними возник конфликт, в результате которого они договорились встретиться лично и выяснить отношения", — отметили в прокуратуре.
В полиции добавили, что спустя три дня фигурант приехал с приятелем на СТО — адрес ему сообщил сам потерпевший. В ходе потасовки автор первого комментария в соцсети достал из машины пневматическую винтовку калибра 4,5 миллиметра и один раз выстрелил оппоненту в грудь, затем уехал. Раненый вышел из СТО вслед за мужчинами, бросил вдогонку гаечный ключ, после чего вернулся на станцию, где скончался до приезда скорой. Через полтора часа подозреваемого задержали, в салоне автомобиля нашли винтовку.
"Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что в ходе переписки в соцсети убитый угрожал ему и его семье, что и разозлило его", — рассказали в УМВД по Омской области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). Стрелявшего, ранее не судимого, заключили под стражу.