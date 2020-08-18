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В Москве водитель насмерть сбил прохожего и попытался скрыться
Водитель насмерть сбил мужчину на Волгоградском проспекте в Москве, уехал и позднее бросил машину, через некоторое время его задержали, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:36
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве водитель насмерть сбил прохожего и попытался скрыться

09:36 18.08.2020
1479
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Водитель насмерть сбил мужчину на Волгоградском проспекте в Москве, уехал и позднее бросил машину, через некоторое время его задержали, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"В понедельник 17 августа по адресу: Москва, Волгоградский проспект, 109. Мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем Nissan Skyline, следуя по дворовой территории совершил наезд на неизвестного мужчину 45-50 лет и скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
Позднее машина была обнаружена брошенной недалеко от места происшествия, а еще через некоторое время правоохранители задержали и злоумышленника.
Полиция проводи проверку.
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