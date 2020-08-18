https://ria.ru/20200818/1575921158.html
В Москве водитель насмерть сбил прохожего и попытался скрыться
Водитель насмерть сбил мужчину на Волгоградском проспекте в Москве, уехал и позднее бросил машину, через некоторое время его задержали, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:36
2020-08-18T09:36
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575870537.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия