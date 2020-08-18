В Москве водитель насмерть сбил прохожего и попытался скрыться

"В понедельник 17 августа по адресу: Москва, Волгоградский проспект, 109. Мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем Nissan Skyline, следуя по дворовой территории совершил наезд на неизвестного мужчину 45-50 лет и скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.