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Эксперты выяснили, сколько российских компаний перешли на удаленку
На фоне коронавируса 54% российских компаний перешли на удаленный режим работы, показало исследование, проведенное Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
microsoft corporation
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, microsoft corporation, российская ассоциация электронных коммуникаций, высшая школа экономики (вшэ), экономика

Эксперты выяснили, сколько российских компаний перешли на удаленку

09:23 18.08.2020
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© Depositphotos / racornЖенщина за ноутбуком
Женщина за ноутбуком
© Depositphotos / racorn
Женщина за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На фоне коронавируса 54% российских компаний перешли на удаленный режим работы, показало исследование, проведенное Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft в России.
Основу исследования составил онлайн-опрос представителей российского бизнеса, проведенный в период с 25 мая по 3 июня 2020 года. В нем приняли участие сотрудники российских предприятий и компаний, представляющих различные отрасли экономики (ИТ, ритейл, производство, образование, финансы, банковское дело, страхование и другие) в возрасте от 20 до 60 лет, находящиеся на руководящих позициях, а также квалифицированные специалисты без руководящих функций. Общее число заполненных анкет - 460. Исследование было реализовано при содействии компании OMI.
Удаленный режим работы
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"Согласно результатам исследования, 54% российских предприятий и компаний, принявших участие в опросе, перешли на удаленный режим работы полностью или частично, в то время как до весны 2020 года в удаленном режиме работало менее 1% из них. Еще 8% предприятий и компаний не перешли на удаленную работу, но были вынуждены полностью изменить бизнес-процессы", - говорится в сообщении РАЭК по результатам исследования.
Как показало исследование, представители российских предприятий и компаний ожидают, что влияние событий весны 2020 года имеет долгосрочный эффект для бизнеса: 81% респондентов уверены, что эти события окажут влияние на бизнес-процессы и организацию деятельности предприятий и компаний в будущем. При этом 47% респондентов считают, что дистанционный формат работы станет одним из общепринятых форматов занятости.
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Вместе с тем опрошенные ожидают, что произойдут ряд изменений во внутренних бизнес-процессах и организации внешнего взаимодействия. Так, по мнению 41% респондентов, произойдет перераспределение внешнего взаимодействия в пользу цифровых каналов - рост использования электронного документооборота с клиентами и контрагентами, 33% респондентов ожидают частичного перехода взаимодействия с клиентами в дистанционный формат, 26% ожидают распространения использования ЭЦП и биометрии для дистанционного подтверждения действий.
Как отмечается в сообщении, самые существенные изменения в их компаниях и предприятиях респонденты ожидают в сфере внешних коммуникаций: 22% уверены, что в будущем часть внешних встреч в их компании будет проводится онлайн, 21% предполагают, что изменится формат мероприятий, а часть из них будет проводится в онлайне и в будущем. По мнению 17% респондентов, часть сотрудников их предприятия останутся на удаленном режиме работы, однако полный переход компании на удаленную работу видится, скорее, исключением - соответствующую перспективу считают реалистичной лишь 2% участников исследования.
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"Важнейшей составляющей адаптации бизнеса к новым условиям становятся цифровые инструменты и технологии. 23% участников исследования считают, что распространение информационных технологий и дальнейшая цифровизация различных аспектов человеческой жизнедеятельности являются главными аспектами тех изменений, которые мы наблюдаем сегодня", - заключают авторы исследования.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Microsoft CorporationРоссийская ассоциация электронных коммуникацийВысшая школа экономики (ВШЭ)Экономика
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