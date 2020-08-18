Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

Он попросил правительство России поддержать это предложение. "Это даст дополнительный импульс для развития внутреннего туризма в этот непростой период", - добавил Дегтярев, подчеркнув, что необходимо "направить туристический поток с запада на восток", однако в отрасли следует навести порядок.