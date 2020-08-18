Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил стимулировать туристический поток на Дальний Восток с помощью налогового вычета для путешественников.
"Есть предложение, мы его предварительно уже обсудили - предусмотреть налоговый вычет для граждан, совершающих турпоездки на ДВ от трех дней по пакетным турам", - сказал Дегтярев во вторник на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
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По его словам, максимальную сумму возврата предлагается ограничить 26 тысячами рублями на каждого путешествующего.
"Она, кстати, соизмерима с расходами на перелет по действующей плоской шкале авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" по перелету на Дальний Восток", - подчеркнул Дегтярев.
Он попросил правительство России поддержать это предложение. "Это даст дополнительный импульс для развития внутреннего туризма в этот непростой период", - добавил Дегтярев, подчеркнув, что необходимо "направить туристический поток с запада на восток", однако в отрасли следует навести порядок.
"Из-за коронавируса у нас за полгода только 9% туристического потока в сравнении с прошлым годом.... Как вы уже сказали, мы обладаем очень привлекательным туристским потенциалом, но нужно прибраться, полностью поддерживаю, Михаил Владимирович (Мишустин - премьер-министр РФ - ред.). Наши Шантарские острова в Охотском море попали в Топ-30 ключевых дестинаций РФ (территория с удобствами, средствами обслуживания и услугами для нужд туристов - ред.). Конкурс проводился АСИ (Агентство стратегических инициатив - ред.), и в целом, отрасль, конечно, демонстрирует рост", - сказал Дегтярев.
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