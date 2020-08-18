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Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил стимулировать туристический поток на Дальний Восток с помощью... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:34
туризм
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, дальний восток, михаил дегтярев, михаил мишустин

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

09:17 18.08.2020 (обновлено: 09:34 18.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховВременно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время совещания в Благовещенске
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время совещания в Благовещенске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил стимулировать туристический поток на Дальний Восток с помощью налогового вычета для путешественников.
"Есть предложение, мы его предварительно уже обсудили - предусмотреть налоговый вычет для граждан, совершающих турпоездки на ДВ от трех дней по пакетным турам", - сказал Дегтярев во вторник на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
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По его словам, максимальную сумму возврата предлагается ограничить 26 тысячами рублями на каждого путешествующего.
"Она, кстати, соизмерима с расходами на перелет по действующей плоской шкале авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" по перелету на Дальний Восток", - подчеркнул Дегтярев.
Он попросил правительство России поддержать это предложение. "Это даст дополнительный импульс для развития внутреннего туризма в этот непростой период", - добавил Дегтярев, подчеркнув, что необходимо "направить туристический поток с запада на восток", однако в отрасли следует навести порядок.
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"Из-за коронавируса у нас за полгода только 9% туристического потока в сравнении с прошлым годом.... Как вы уже сказали, мы обладаем очень привлекательным туристским потенциалом, но нужно прибраться, полностью поддерживаю, Михаил Владимирович (Мишустин - премьер-министр РФ - ред.). Наши Шантарские острова в Охотском море попали в Топ-30 ключевых дестинаций РФ (территория с удобствами, средствами обслуживания и услугами для нужд туристов - ред.). Конкурс проводился АСИ (Агентство стратегических инициатив - ред.), и в целом, отрасль, конечно, демонстрирует рост", - сказал Дегтярев.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмДальний ВостокМихаил ДегтяревМихаил Мишустин
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