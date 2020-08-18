https://ria.ru/20200818/1575920216.html
В России провели более 32,9 миллиона тестов на коронавирус
Более 32,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 225... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:15
2020-08-18T09:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733386_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4ccfefadfb3589199a0e7f58b2f425fe.jpg
https://ria.ru/20200818/1575918601.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733386_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4ccfefadfb3589199a0e7f58b2f425fe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733386_312:0:3043:2048_1400x0_80_0_0_3ae08ff0a96af405174778644155591b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733386_653:0:2701:2048_1400x0_80_0_0_b0c348980e8f56379225ca93961b0438.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)