https://ria.ru/20200818/1575920130.html
Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 199 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:13
2020-08-18T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
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https://ria.ru/20200812/1575655849.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва