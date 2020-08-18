Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1155 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 199 117", - сообщила Ракова.

Заммэра напомнила, что для того, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у человека, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.