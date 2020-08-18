Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Поддержавший протестующих посол Поддержавший протестующих посол Белоруссии Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке, сообщает белорусский портал tut.by

"Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - сказал Лещеня. Со ссылкой на МИД республики уточняется, что пока указа об отставке дипломата не было.

Ранее посол в своем видеообращении, которое было выложено в ночь на воскресенье, заявил, что он в шоке от историй о пытках и избиениях сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Лещеня также выразил надежду на то, что будущее его страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.