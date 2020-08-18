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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575919736.html
Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке, сообщает белорусский портал tut.by. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:03
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
словакия
в мире
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Заявления делает зачем то. Не согласен, увольняйся по тихому. Тебе доверяли,послом сделали. Имей хотя бы небольшое чувство благодарности и уважения. А он в колодец плюёт. Кесарю кесарево
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белоруссия
словакия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, словакия, в мире

Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

09:02 18.08.2020 (обновлено: 09:03 18.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
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Общегражданский марш "За свободу" в Минске
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке, сообщает белорусский портал tut.by.
"Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - сказал Лещеня. Со ссылкой на МИД республики уточняется, что пока указа об отставке дипломата не было.
Ранее посол в своем видеообращении, которое было выложено в ночь на воскресенье, заявил, что он в шоке от историй о пытках и избиениях сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Лещеня также выразил надежду на то, что будущее его страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияСловакияВ мире
Популярные комментарии
Предатель. А судьба у всех предателей одна и та же.
18 августа, 09:04
Владимир Белогорский
5900026
Заявления делает зачем то. Не согласен, увольняйся по тихому. Тебе доверяли,послом сделали. Имей хотя бы небольшое чувство благодарности и уважения. А он в колодец плюёт. Кесарю кесарево
18 августа, 09:10
Александр Невский
5601015
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