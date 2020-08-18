Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг — РИА Новости. У министра энергетики Александра Новака диагностировали коронавирус, сообщил премьер Михаил Мишустин.
"Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участия. Дай бог ему здоровья", — сказал он на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.
Болезнь у Новака протекает бессимптомно, так что министр продолжит работать удаленно. Завтра в режиме видеоконференции он примет участие в заседании ОПЕК+.
Ранее стало известно, что во время поездки Мишустина на Дальний Восток COVID-19 подтвердился у журналистов "правительственного пула". В Петропавловске-Камчатском некоторых из них пришлось изолировать, позже бортом МЧС их доставили в столицу под контролем врачей.
В Благовещенске тест оказался положительным еще у нескольких представителей СМИ, их также изолировали и с соблюдением всех санитарных мер отправили в Москву.
COVID-19 уже переболели Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, министр образования и науки Валерий Фальков, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Калмыкии Бату Хасиков и некоторые другие чиновники.
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