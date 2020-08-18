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Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом
У министра энергетики Александра Новака диагностировали коронавирус, сообщил премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак

Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом

08:54 18.08.2020 (обновлено: 11:09 18.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики России Александр Новак
Министр энергетики России Александр Новак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр энергетики России Александр Новак. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг — РИА Новости. У министра энергетики Александра Новака диагностировали коронавирус, сообщил премьер Михаил Мишустин.

"Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участия. Дай бог ему здоровья", — сказал он на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Болезнь у Новака протекает бессимптомно, так что министр продолжит работать удаленно. Завтра в режиме видеоконференции он примет участие в заседании ОПЕК+.
Ранее стало известно, что во время поездки Мишустина на Дальний Восток COVID-19 подтвердился у журналистов "правительственного пула". В Петропавловске-Камчатском некоторых из них пришлось изолировать, позже бортом МЧС их доставили в столицу под контролем врачей.
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В Благовещенске тест оказался положительным еще у нескольких представителей СМИ, их также изолировали и с соблюдением всех санитарных мер отправили в Москву.
COVID-19 уже переболели Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, министр образования и науки Валерий Фальков, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Калмыкии Бату Хасиков и некоторые другие чиновники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр Новак
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