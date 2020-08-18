Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом

"Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участия. Дай бог ему здоровья", — сказал он на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.