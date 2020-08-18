Анфиса Чехова не смогла вспомнить, сколько тратит в месяц

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что точно не знает свои расходы, однако уверена, что сумма превышает 50 тысяч в месяц.
"Я пыталась когда-то вести подсчеты, сколько трачу денег в месяц, но у меня ничего не вышло. <…> Я оплачиваю услуги няни, плачу помощнице. Это уже не 50 тысяч рублей. А каждый поход в магазин для меня — это примерно 10 тысяч рублей", — рассказала она порталу Teleprogramma.pro.
Она призналась, что часто совершает спонтанные покупки, а также тратит значительную сумму на уход за собой.
"Зарабатывать сегодня надо много", — резюмировала телеведущая.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему надо в месяц полтора миллиона рублей на жизнь. Часть денег уходит на "содержание родственников" и поддержку начинающих артистов, пояснил он. Его раскритиковал актер Никита Джигурда, сообщивший, что ему хватит 30 тысяч рублей в месяц.
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