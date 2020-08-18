Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200818/1575919524.html
Анфиса Чехова не смогла вспомнить, сколько тратит в месяц
Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что точно не знает свои расходы, однако уверена, что сумма превышает 50 тысяч в месяц. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:38
культура
шоу-бизнес
анфиса чехова
иосиф пригожин
никита джигурда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570371319_0:0:2873:1616_1400x0_80_0_0_ed8278d81f5c18668f70be927e2e7614.jpg
https://ria.ru/20200815/1575819076.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570371319_0:0:2873:1616_1400x0_80_0_0_ed8278d81f5c18668f70be927e2e7614.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570371319_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_4168a3971dc93846e790d95b8d3e056b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570371319_551:0:2599:2048_1400x0_80_0_0_59bbec30a3139244186b2d5bd2e0cf12.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, анфиса чехова, иосиф пригожин, никита джигурда

Анфиса Чехова не смогла вспомнить, сколько тратит в месяц

08:55 18.08.2020 (обновлено: 09:38 18.08.2020)
565
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНеделя моды в Москве "Сделано в России". День пятый
Неделя моды в Москве Сделано в России. День пятый
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что точно не знает свои расходы, однако уверена, что сумма превышает 50 тысяч в месяц.
"Я пыталась когда-то вести подсчеты, сколько трачу денег в месяц, но у меня ничего не вышло. <…> Я оплачиваю услуги няни, плачу помощнице. Это уже не 50 тысяч рублей. А каждый поход в магазин для меня — это примерно 10 тысяч рублей", — рассказала она порталу Teleprogramma.pro.
Она призналась, что часто совершает спонтанные покупки, а также тратит значительную сумму на уход за собой.

"Зарабатывать сегодня надо много", — резюмировала телеведущая.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему надо в месяц полтора миллиона рублей на жизнь. Часть денег уходит на "содержание родственников" и поддержку начинающих артистов, пояснил он. Его раскритиковал актер Никита Джигурда, сообщивший, что ему хватит 30 тысяч рублей в месяц.
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
15 августа, 10:03Культура
Никас Сафронов рассказал, сколько тратит в месяц
200002
Обсудить 0
КультураШоу-бизнесАнфиса ЧеховаИосиф ПригожинНикита Джигурда
Рекомендуем
Кадр из фильма День сурка
Вам повторить? "Палм-Спрингс" и другие фильмы с временной петлей
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
В Сети оценили "нескромный" танец Гагариной и Цискаридзе
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы На-на Бари Алибасов
Алибасов и Федосеева-Шукшина разводятся
Певица Светлана Лобода
Лобода потрясла пользователей знанием школьной программы и купальником
Кадр из клипа на песню Mrazish певца Азиса
Ярко накрашенный исполнитель песни Mrazish кардинально сменил имидж
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Адвокат рассказал, кому достанется наследство Легкоступовой
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Здание Конгресса США
Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
Скриншот видео, где Кэти Перри показывает детскую комнату
Кэти Перри продемонстрировала, как выглядит детская ее будущей дочери
Модель Тина Кунаки и французский актер Венсан Кассель
Венсан Кассель сделал необычную татуировку в честь Тины Кунаки
Борис Лазаревич Пастернак (Пургалин)
СМИ сообщили о гибели поэта Бориса Пастернака
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
В Петербурге прохожего ранили ножом за сделанное замечание
Циури Чибирова
В Осетии 80-летняя пенсионерка выживает с внучками в старой мельнице
Торговая полка с яблоками
Названа опасность яблок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
11:36В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
11:30В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Лента новостейМолния