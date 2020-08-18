https://ria.ru/20200818/1575919334.html
В Рязанской области двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком
Иномарка попала под КамАЗ в Рязанской области, в результате погибли двое взрослых и двухлетний мальчик, сообщает во вторник управление МВД по региону. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:34
2020-08-18T10:34
скопинский район
рязанская область
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575878074.html
2
скопинский район
рязанская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скопинский район, рязанская область, происшествия