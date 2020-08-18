Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575919334.html
В Рязанской области двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком
Иномарка попала под КамАЗ в Рязанской области, в результате погибли двое взрослых и двухлетний мальчик, сообщает во вторник управление МВД по региону. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:34
скопинский район
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575920258_55:0:745:388_1400x0_80_0_0_5c36d743ccccc6966809ec1b9e08df9a.jpg
https://ria.ru/20200817/1575878074.html
2
скопинский район
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575920258_55:0:745:388_1400x0_80_0_0_5c36d743ccccc6966809ec1b9e08df9a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575920258_142:0:659:388_1400x0_80_0_0_2fe3a166c4e25f7e5c1d5d6cf9171bc4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575920258_206:0:594:388_1400x0_80_0_0_aa1b670b5bfd1d0187bfbc74262a0cd7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скопинский район, рязанская область, происшествия

В Рязанской области двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком

08:34 18.08.2020 (обновлено: 10:34 18.08.2020)
14056
© Фото : УМВД РФ по Рязанской областиПоследствия ДТП на 257-м километре автодороги Р22 "Каспий"
Последствия ДТП на 257-м километре автодороги Р22 Каспий
© Фото : УМВД РФ по Рязанской области
Последствия ДТП на 257-м километре автодороги Р22 "Каспий"
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Иномарка попала под КамАЗ в Рязанской области, в результате погибли двое взрослых и двухлетний мальчик, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Авария произошла около 06:25 мск 18 августа на 257-м километре автодороги Р22 Каспий, в Скопинском районе.

"Житель города Волгограда, управляя легковым автомобилем Mazda CX-5, двигаясь со стороны города Тамбова в направлении города Москвы, совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем "КамАЗ", — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли все, находившиеся в иномарке.

"Водитель автомобиля Mazda CX-5 и пассажиры, 28-летняя женщина и двухлетний мальчик, скончались на месте аварии", — сообщает полиция.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Вчера, 10:52
В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт
0003000
Обсудить 2
Скопинский районРязанская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Москве водитель насмерть сбил прохожего и попытался скрыться
ДТП в Рубцовском районе на 265-м километре федеральной автодороги А-322 в Алтайском крае
На Алтае в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли пять человек
Работа УМВД России
Конфликт автолюбителей в соцсети перерос в убийство
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
В Петербурге прохожего ранили ножом за сделанное замечание
Пассажирский самолет
Рейс Москва — Анталья сел в Сочи из-за жалоб пассажира на самочувствие
Ехавшая из отпуска в Крыму семья погибла в Омской области в столкновении с 2 большегрузами
Ехавшая из отпуска в Крыму семья погибла в ДТП под Омском
Общегражданский марш За свободу в Минске
Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
Женщины с колясками в Грачевском парке
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Последствия ДТП на 414 км ФАД Вятка
В Кировской области один человек и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф
Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы
Демонстрация за независимость Шотландии в Глазго
Британия на грани раскола. Россию уже обвинили с обеих сторон
Капитуляция войск Квантунской армии
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко наградил свыше 300 силовиков медалями "За безупречную службу"
Здание Конгресса США
Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
11:36В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
11:30В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Лента новостейМолния