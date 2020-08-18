В Москве проведут реконструкцию 15 прудов

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Реконструкцию 15 столичных прудов проведут специалисты комплекса городского хозяйства до конца года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"До конца 2020 года планируется привести в порядок 15 прудов, на всех водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут восстановительное благоустройство", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды - они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей.
"Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, а в случае выявления проблем принимается решение о капитальном ремонте", - пояснил заммэра.
Бирюков сообщил, что капремонт прудов был возобновлен в июне после снятия ограничений, связанных с режимом повышенной готовности.
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"В настоящее время работы ведутся на прудах Верхнем и Нижнем Кравченко в районе проспекта Вернадского, на пруде Федосьино в районе Ново-Переделкино и на Верхнем Коньково-Деревлевском пруду в ЮЗАО", - рассказал заммэра.
По его словам, в Северо-Восточном округе начинаются работы по очистке от иловых отложений пруда Заболотье в поселке Северный, где уже благоустроили Большой Старомарковский пруд. Кроме того, в ближайшее время планируется начать работы на прудах на улице Островитянова в районе Коньково, Купавенском пруду в районе Перово, каскаде прудов в усадьбе Троицкое в поселении Мосрентген и Староникольском пруду в районе Южное Бутово.