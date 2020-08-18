В Москве проведут реконструкцию 15 прудов

"До конца 2020 года планируется привести в порядок 15 прудов, на всех водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут восстановительное благоустройство", - рассказал Бирюков.

Он подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды - они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей.

"В настоящее время работы ведутся на прудах Верхнем и Нижнем Кравченко в районе проспекта Вернадского, на пруде Федосьино в районе Ново-Переделкино и на Верхнем Коньково-Деревлевском пруду в ЮЗАО", - рассказал заммэра.

По его словам, в Северо-Восточном округе начинаются работы по очистке от иловых отложений пруда Заболотье в поселке Северный, где уже благоустроили Большой Старомарковский пруд. Кроме того, в ближайшее время планируется начать работы на прудах на улице Островитянова в районе Коньково, Купавенском пруду в районе Перово, каскаде прудов в усадьбе Троицкое в поселении Мосрентген и Староникольском пруду в районе Южное Бутово.