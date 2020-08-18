Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575919020.html
Дегтярев приехал на совещание по Дальнему Востоку с участием Мишустина
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев приехал на совещание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:17
дальний восток
михаил дегтярев
михаил мишустин
хабаровский край
благовещенск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_0:36:1786:1040_1400x0_80_0_0_9f9af6a3d776b41fe51138b173948885.jpg
https://ria.ru/20200813/1575720173.html
6
дальний восток
хабаровский край
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_0:36:1786:1040_1400x0_80_0_0_9f9af6a3d776b41fe51138b173948885.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_69:0:1704:1226_1400x0_80_0_0_bd8d2fdc10354828fe67d94fb2b299d1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_273:0:1499:1226_1400x0_80_0_0_58671341d78252d48aa0e28c1630f5b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальний восток, михаил дегтярев, михаил мишустин, хабаровский край, благовещенск, экономика

Дегтярев приехал на совещание по Дальнему Востоку с участием Мишустина

08:17 18.08.2020
2048
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
Перейти в фотобанк
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев приехал на совещание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проходит в Благовещенске под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
На совещании будет обсуждаться вопрос выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по ускоренному развитию округа. Дегтярев входит в состав членов комиссии.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
13 августа, 02:49
Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия.
3020076
Обсудить 6
Дальний ВостокМихаил ДегтяревМихаил МишустинХабаровский крайБлаговещенскЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Назван годовой заработок новосибирского губернатора
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК
Разработка вакцины от коронавируса
Назван срок для выработки иммунитета к COVID-19 от китайской вакцины
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин анонсировал утверждение программы развития Дальнего Востока
Министр энергетики России Александр Новак
Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом
В лаборатории
Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время беседы
Мишустин провел встречу с Дегтяревым
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время совещания в Благовещенске
Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Суд в Хабаровске арестовал одного из участников митинга на десять суток
Работа нефтяных станков - качалок
Российская разработка поможет извлекать полезные ископаемые по максимуму
Журналисты правительственного пула, сопровождавшие председателя правительства РФ Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, возвращаются бортом МЧС в Москву из Благовещенска
Журналисты с COVID-19 из пула Мишустина улетели из Благовещенска в Москву
Американский полицейский
В полиции рассказали о нападениях на дипмиссии России и Украины в США
Общегражданский марш За свободу в Минске
Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
Здание Конгресса США
Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
11:36В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
11:30В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Лента новостейМолния