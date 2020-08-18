https://ria.ru/20200818/1575919020.html
Дегтярев приехал на совещание по Дальнему Востоку с участием Мишустина
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев приехал на совещание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:17
2020-08-18T08:17
дальний восток
михаил дегтярев
михаил мишустин
хабаровский край
благовещенск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_0:36:1786:1040_1400x0_80_0_0_9f9af6a3d776b41fe51138b173948885.jpg
https://ria.ru/20200813/1575720173.html
6
дальний восток
хабаровский край
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_0:36:1786:1040_1400x0_80_0_0_9f9af6a3d776b41fe51138b173948885.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_69:0:1704:1226_1400x0_80_0_0_bd8d2fdc10354828fe67d94fb2b299d1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930038_273:0:1499:1226_1400x0_80_0_0_58671341d78252d48aa0e28c1630f5b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, михаил дегтярев, михаил мишустин, хабаровский край, благовещенск, экономика