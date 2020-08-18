Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575918897.html
Назван годовой заработок новосибирского губернатора
Годовой доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2019 год составил 6,056 миллиона рублей, в то время как в 2018 году он составлял 8,879... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:40
андрей травников
volkswagen tiguan
новосибирская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152378/35/1523783524_0:82:2983:1760_1400x0_80_0_0_97d5a7e6cb23dc403d99f51e0bba1d7f.jpg
https://ria.ru/20200817/1575883972.html
5
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152378/35/1523783524_0:82:2983:1760_1400x0_80_0_0_97d5a7e6cb23dc403d99f51e0bba1d7f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152378/35/1523783524_149:0:2880:2048_1400x0_80_0_0_236c20ec6e11d934afacf532c8cdd7ec.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152378/35/1523783524_490:0:2538:2048_1400x0_80_0_0_174c14aac4258dd6acaa031d49bd3d7d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей травников, volkswagen tiguan, новосибирская область, политика

Назван годовой заработок новосибирского губернатора

08:03 18.08.2020 (обновлено: 10:40 18.08.2020)
12387
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 авг — РИА Новости. Годовой доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2019 год составил 6,056 миллиона рублей, в то время как в 2018 году он составлял 8,879 миллиона рублей, сообщается в опубликованной на сайте правительства региона декларации.
Согласно документу, в собственности Травникова находится квартира площадью 40 квадратных метров, а еще одна, площадью 122 квадратных метра, находится в его совместном владении с супругой и несовершеннолетним ребенком. Также губернатору принадлежат три гаражных бокса и автомобиль Volkswagen Tiguan. В прошлом году на него был зарегистрирован Nissan X-Trail, которого в декларации за 2019 год уже нет.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Вчера, 12:17
Назван годовой заработок новгородского губернатора
В 2019 году также упали доходы супруги Андрея Травникова. Она заработала 46 872 рубля, в то время как в 2018 году — 1,027 миллиона рублей. На нее зарегистрирован земельный участок площадью 3,9 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 85,7 квадратного метра.
2218521340
Обсудить 5
Андрей ТравниковVolkswagen TiguanНовосибирская областьПолитика
Рекомендуем
Здание Конгресса США
Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
Общегражданский марш За свободу в Минске
Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
Пицца
Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
Кадр из фильма День сурка
Вам повторить? "Палм-Спрингс" и другие фильмы с временной петлей
Торговая полка с яблоками
Названа опасность яблок
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев приехал на совещание по Дальнему Востоку с участием Мишустина
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
В Петербурге прохожего ранили ножом за сделанное замечание
Разработка вакцины от коронавируса
Назван срок для выработки иммунитета к COVID-19 от китайской вакцины
Работа УМВД России
Конфликт автолюбителей в соцсети перерос в убийство
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК
Министр энергетики России Александр Новак
Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом
Михаил Ефремов в окружении журналистов направляется в суд
Идущего на заседание суда Ефремова сняли на видео
Демонстрация за независимость Шотландии в Глазго
Британия на грани раскола. Россию уже обвинили с обеих сторон
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф
Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
11:36В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
11:30В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Лента новостейМолния