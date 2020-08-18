Назван годовой заработок новосибирского губернатора

НОВОСИБИРСК, 18 авг — РИА Новости. Годовой доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2019 год составил 6,056 миллиона рублей, в то время как в 2018 году он составлял 8,879 миллиона рублей, сообщается в опубликованной на сайте правительства региона декларации.
Согласно документу, в собственности Травникова находится квартира площадью 40 квадратных метров, а еще одна, площадью 122 квадратных метра, находится в его совместном владении с супругой и несовершеннолетним ребенком. Также губернатору принадлежат три гаражных бокса и автомобиль Volkswagen Tiguan. В прошлом году на него был зарегистрирован Nissan X-Trail, которого в декларации за 2019 год уже нет.
В 2019 году также упали доходы супруги Андрея Травникова. Она заработала 46 872 рубля, в то время как в 2018 году — 1,027 миллиона рублей. На нее зарегистрирован земельный участок площадью 3,9 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 85,7 квадратного метра.