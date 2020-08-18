Назван годовой заработок новосибирского губернатора

В 2019 году также упали доходы супруги Андрея Травникова. Она заработала 46 872 рубля, в то время как в 2018 году — 1,027 миллиона рублей. На нее зарегистрирован земельный участок площадью 3,9 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 85,7 квадратного метра.