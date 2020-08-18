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Республика Саха (Якутия)
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В Якутии отремонтируют свыше 200 километров дорог
Свыше 200 километров автомобильных дорог отремонтируют в Якутии в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги",... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T07:46
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
общество
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республика саха (якутия), айсен николаев, общество

В Якутии отремонтируют свыше 200 километров дорог

07:45 18.08.2020 (обновлено: 07:46 18.08.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРемонт дорожного покрытия
Ремонт дорожного покрытия
© РИА Новости / Илья Питалев
Ремонт дорожного покрытия. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 авг – РИА Новости. Свыше 200 километров автомобильных дорог отремонтируют в Якутии в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона Айсен Николаев в Instagram.
Как отметил Николаев, второй год на территории Якутии реализуются национальные проекты РФ, инициированные президентом страны.
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"Так, с 2019 года у нас реализуется нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020 году в республике будет построено более 180 километров региональных автодорог и 23,5 километра улично-дорожной сети города Якутска", - рассказал руководитель региона.
По словам главы, в рамках нацпроекта в ближайшие годы Якутия приведет в надлежащее состояние основные республиканские дороги.
"Сейчас каждый якутянин может посмотреть подробную информацию о ходе реализации всех проектов в официальном информационном портале республики Саха (Якутия)", - добавил Николаев.
По данным Минтранса РФ, кассовое исполнение проекта на данный момент составляет 101,1 миллиарда рублей, или 40,5%, и достижение годового значения этого показателя нацпроекта не вызывает у ведомства опасения, так как работа подрядных организаций оплачивается по факту завершения производственных мероприятий и принятия работ заказчиком в основном в конце календарного года.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевОбщество
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