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Назван срок для выработки иммунитета к COVID-19 от китайской вакцины
Необходимый иммунитет для защиты от COVID-19 вырабатывается примерно в течение полумесяца после одного укола китайской инактивированной вакцины, заявил... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:23
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, вакцины, здоровье, медицина, общество

Назван срок для выработки иммунитета к COVID-19 от китайской вакцины

07:44 18.08.2020 (обновлено: 08:23 18.08.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
Разработка вакцины от коронавируса. Архивное фото
ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Необходимый иммунитет для защиты от COVID-19 вырабатывается примерно в течение полумесяца после одного укола китайской инактивированной вакцины, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров китайской государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
Ранее глава компании сообщил, что Sinopharm приступила в ОАЭ к третьей стадии международных клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19, она, по прогнозам, поступит на рынок в конце декабря этого года.
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"Один укол дает вам гарантию защиты на 97%, антитела вырабатываются медленно, в обычной ситуации в течение полумесяца выработается необходимый уровень для сопротивления COVID-19. Если сделать два укола, гарантия защиты на 100%", - приводит слова Лю Цзинчжэнь издание "Чжунго ван".
Он рассказал, что перерыв между первым и вторым уколом составляет 28 дней, но в особых случаях два укола можно сделать сразу, один укол - в правое предплечье и один угол - в левое. Один угол составляет четыре микрограмма.
По словам председателя директоров Sinopharm, вакцина не будет очень дорогой.
"После поступления в продажу инактивированной вакцины ее цена не будет очень высокой, ожидаем, что один укол – несколько сотен юаней. Например, если два укола, то в пределах 1000 юаней (около 10,56 тысячи рублей)", - заявил Лю Цзинчжэнь.
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По прогнозам компании, Пекинский исследовательский институт биопрепаратов сможет производить 120 миллионов доз вакцины в год. Уханьский - до 100 миллионов доз в год.
Тем не менее, по мнению Лю Цзинчжэня, вакцинация не понадобится всему населению Китая, которое превышает 1,4 миллиарда человек.
"Вакцина нужна в городах с большой плотностью населения, где много студентов, работников. В районах с небольшой плотностью населения вакцинация не нужна", - считает Лю Цзинчжэнь.
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