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Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей во вторник
Облачная погода, без осадков и до 23 градусов тепла ожидает москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T07:43
михаил леус
погода
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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михаил леус, погода, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей во вторник

07:43 18.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОтдых горожан в Москве
Отдых горожан в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Отдых горожан в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до 23 градусов тепла ожидает москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. В таких условиях в Москве небольшая облачность, без осадков. Температура в Москве составит плюс 21-23, в Подмосковье - от плюс 19 до 24", - сообщил Леус.
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Он также добавил, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 метра в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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