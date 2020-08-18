https://ria.ru/20200818/1575918562.html
Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей во вторник
Облачная погода, без осадков и до 23 градусов тепла ожидает москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T07:43
2020-08-18T07:43
михаил леус
погода
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200816/1575843911.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество