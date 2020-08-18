В Приморье фермы за полгода увеличили производство молока на 10%

По данным краевого министерства сельского хозяйства, за шесть месяцев валовой надой молока в Приморье составил 63,6 тысячи тонн – это 102% к аналогичному уровню прошлого года.

Сейчас в Приморском крае насчитывается 30,5 тысячи дойных коров, из них более 1,8 тысячи содержатся на ферме "ГринАгро" – ведущего производителя молока в регионе. До конца года компания планирует завезти до 1 тысячи импортных коров, что, как ожидается, позволит увеличить производство молока, отмечают власти.

В Приморье действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями являются рост объема производства сельхозпродукции к 2027 году до 55 миллиардов рублей, обеспечение прироста производительности труда в этом секторе, доведение объема отгруженных продуктов к 2027 году до 75 миллиарда рублей. Кроме того, среди целей госпрограммы - прирост производительности труда в производстве продуктов к 2027 году не менее 70% по сравнению с базовым 2016 годом.