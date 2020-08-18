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В Приморье фермы за полгода увеличили производство молока на 10%
Сельхозпроизводители Приморья за первое полугодие 2020 года увеличили на 10% объемы производства молока – до 21,8 тысячи тонн, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T07:40
приморский край
экономика
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РИА Новости
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приморский край, экономика

В Приморье фермы за полгода увеличили производство молока на 10%

07:40 18.08.2020
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovМолочная ферма
Молочная ферма
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Молочная ферма. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморья за первое полугодие 2020 года увеличили на 10% объемы производства молока – до 21,8 тысячи тонн, сообщает правительство региона.
По данным краевого министерства сельского хозяйства, за шесть месяцев валовой надой молока в Приморье составил 63,6 тысячи тонн – это 102% к аналогичному уровню прошлого года.
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"В сельхозорганизациях производство молока увеличилось на 10% – до 21,8 тысячи тонн. Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря технической модернизации предприятий, внедрению новых технологий кормления животных", – говорится в сообщении.
Сейчас в Приморском крае насчитывается 30,5 тысячи дойных коров, из них более 1,8 тысячи содержатся на ферме "ГринАгро" – ведущего производителя молока в регионе. До конца года компания планирует завезти до 1 тысячи импортных коров, что, как ожидается, позволит увеличить производство молока, отмечают власти.
В Приморье действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями являются рост объема производства сельхозпродукции к 2027 году до 55 миллиардов рублей, обеспечение прироста производительности труда в этом секторе, доведение объема отгруженных продуктов к 2027 году до 75 миллиарда рублей. Кроме того, среди целей госпрограммы - прирост производительности труда в производстве продуктов к 2027 году не менее 70% по сравнению с базовым 2016 годом.
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