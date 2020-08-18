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Мишустин поддержал распространение льготной ипотеки на села двух регионов
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под 2% годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном сельском... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T07:39
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чукотка
михаил мишустин
магаданская область
общество
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россия, чукотка, михаил мишустин, магаданская область, общество

Мишустин поддержал распространение льготной ипотеки на села двух регионов

07:18 18.08.2020 (обновлено: 07:39 18.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под 2% годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном сельском рынке в Магаданской области и на Чукотке, так как в этих регионах нет новостроек.
"Раз все такие предложения высказывают, я считаю, надо поддержать... Спасибо, договорились. Мы тогда оформим все документы, соответствующие изменения внесем в нормативную базу", - сказал премьер на встрече с участниками программы "Дальневосточная ипотека" в Благовещенске.
Председатель правительства Михаил Мишустин
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С просьбой о расширении условий к премьеру обратился глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов. Министр рассказал, что Чукотка и Магаданская область - единственные в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) не имеют первичного рынка жилья, при этом почти вся их территория фактически является сельской. В связи с этим жители этих регионов не могут реализовать свое право на покупку квартиры по льготным условиям.
По словам главы Минвостокразвития РФ, новые условия могли бы действовать в двух регионах временно, например, пару лет - пока там не развернется строительство домов. Козлов подчеркнул, что эта просьба касается только сельской местности и ни в коем случае не относится к городам.
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РоссияЧукоткаМихаил МишустинМагаданская областьОбщество
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