Журналисты с COVID-19 из пула Мишустина улетели из Благовещенска в Москву

Журналисты правительственного пула, сопровождавшие председателя правительства РФ Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, возвращаются бортом МЧС в Москву из Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг - РИА Новости. Журналисты правительственного пула, после нескольких подтвержденных случаев коронавируса прервавшие командировку с премьер-министром РФ Журналисты правительственного пула, после нескольких подтвержденных случаев коронавируса прервавшие командировку с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным , возвращаются бортом МЧС Москву из Благовещенска , который должен был стать последней точкой их путешествия.

Перед полётом журналисты облачились в защитные костюмы, надели перчатки и маски, которые необходимо менять каждые два часа. На борту их будет сопровождать врач-инфекционист. Ожидалось, что журналисты с положительным анализом на коронавирус будут находиться отдельно, но по факту всех посадили в один салон без соблюдения социальной дистанции.

По прилёту те, у кого будут наблюдаться признаки заболевания, как ожидается, поедут в больницу, остальные отправятся по домам, где перейдут в режим самоизоляции.

Сопровождавших премьера журналистов правительственного пула, а также членов делегации регулярно тестировали на коронавирус. Первые положительные результаты появились в пуле 15 августа, тест был проведён в Петропавловске-Камчатском, по его результатам были изолированы двое сотрудников СМИ, оставшуюся группу внепланово протестировали на следующее утро. Новое тестирование выявило еще четырех "положительных", на изоляцию и под наблюдение врачей вместе с ними отправились близко контактировавшие, решался вопрос об их эвакуации в Москву.

Как заверили в пресс-службе кабмина, данная ситуация не должна была отразиться на графике рабочей поездки Мишустина. Позднее в своих соцсетях журналисты сообщили, что их планируют вывезти в Москву на санитарном борте МЧС. Остальная часть правительственного пула с отрицательными тестами вылетела за премьером в Магадан, а оттуда - в Благовещенск, где по прилету вновь прошла тестирование, которое и выявило новые случаи COVID-19.