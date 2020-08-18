Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200818/1575918214.html
Журналисты с COVID-19 из пула Мишустина улетели из Благовещенска в Москву
Журналисты правительственного пула, после нескольких подтвержденных случаев коронавируса прервавшие командировку с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным,... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
михаил мишустин
москва
благовещенск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575925429_0:226:2879:1845_1400x0_80_0_0_13ba4f4e8f5f3445aeba55202c25a2fd.jpg
https://ria.ru/20200818/1575917909.html
3
москва
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575925429_0:226:2879:1845_1400x0_80_0_0_13ba4f4e8f5f3445aeba55202c25a2fd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575925429_148:0:2879:2048_1400x0_80_0_0_754dc75b2a29512aafab5fa95d09f5fc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575925429_685:0:2733:2048_1400x0_80_0_0_a8c2e9e26b2698d56cd3c9c9cd7f7b84.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, михаил мишустин, москва, благовещенск, общество

Журналисты с COVID-19 из пула Мишустина улетели из Благовещенска в Москву

07:17 18.08.2020 (обновлено: 11:11 18.08.2020)
1389
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖурналисты правительственного пула, сопровождавшие председателя правительства РФ Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, возвращаются бортом МЧС в Москву из Благовещенска
Журналисты правительственного пула, сопровождавшие председателя правительства РФ Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, возвращаются бортом МЧС в Москву из Благовещенска
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг - РИА Новости. Журналисты правительственного пула, после нескольких подтвержденных случаев коронавируса прервавшие командировку с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, возвращаются бортом МЧС в Москву из Благовещенска, который должен был стать последней точкой их путешествия.
Перед полётом журналисты облачились в защитные костюмы, надели перчатки и маски, которые необходимо менять каждые два часа. На борту их будет сопровождать врач-инфекционист. Ожидалось, что журналисты с положительным анализом на коронавирус будут находиться отдельно, но по факту всех посадили в один салон без соблюдения социальной дистанции.
Тесты на антитела к COVID-19
06:04Распространение нового коронавируса
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов
По прилёту те, у кого будут наблюдаться признаки заболевания, как ожидается, поедут в больницу, остальные отправятся по домам, где перейдут в режим самоизоляции.
Недельная командировка премьера на Дальний Восток включала посещение четырех регионов - Чукотского автономного округа, Камчатского края, Магаданской и Амурской областей. Рабочая программа Мишустина началась 13 августа с посещения Анадыря, откуда он затем отправился в Петропавловск-Камчатский, оттуда - в Магадан, а потом в Благовещенск.
Сопровождавших премьера журналистов правительственного пула, а также членов делегации регулярно тестировали на коронавирус. Первые положительные результаты появились в пуле 15 августа, тест был проведён в Петропавловске-Камчатском, по его результатам были изолированы двое сотрудников СМИ, оставшуюся группу внепланово протестировали на следующее утро. Новое тестирование выявило еще четырех "положительных", на изоляцию и под наблюдение врачей вместе с ними отправились близко контактировавшие, решался вопрос об их эвакуации в Москву.
Как заверили в пресс-службе кабмина, данная ситуация не должна была отразиться на графике рабочей поездки Мишустина. Позднее в своих соцсетях журналисты сообщили, что их планируют вывезти в Москву на санитарном борте МЧС. Остальная часть правительственного пула с отрицательными тестами вылетела за премьером в Магадан, а оттуда - в Благовещенск, где по прилету вновь прошла тестирование, которое и выявило новые случаи COVID-19.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
101315
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Михаил МишустинМоскваБлаговещенскОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин поддержал распространение льготной ипотеки на села двух регионов
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин анонсировал утверждение программы развития Дальнего Востока
Разработка вакцины от коронавируса
Назван срок для выработки иммунитета к COVID-19 от китайской вакцины
Тесты на антитела к COVID-19
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК
Американский полицейский
В полиции рассказали о нападениях на дипмиссии России и Украины в США
Здание Конгресса США
Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Суд в Хабаровске арестовал одного из участников митинга на десять суток
Пицца
Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
В лаборатории
Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря
Торговая полка с яблоками
Названа опасность яблок
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Назван годовой заработок новосибирского губернатора
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
Смартфон
Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
11:36В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
11:30В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Лента новостейМолния