https://ria.ru/20200818/1575918173.html
Мишустин анонсировал утверждение программы развития Дальнего Востока
Правительство России в ближайшее время утвердит программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2035 года, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T07:16
2020-08-18T07:16
россия
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, михаил мишустин, экономика
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг - РИА Новости.
Правительство России в ближайшее время утвердит программу социально-экономического развития Дальнего Востока
до 2035 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
во вторник на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа.
Мишустин напомнил, что сейчас правительство дорабатывает эту программу. "В ближайшее время этот документ будет утвержден", - подчеркнул он.
Премьер отметил конкурентные преимущества регионов Дальнего Востока, в первую очередь - их уникальное географическое положение и природу, большие запасы полезных ископаемых, возможности по развитию крупных промышленных центров, прокладки транспортных коридоров евразийского масштаба. Глава кабмина добавил, что показатели роста промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе более чем вдвое превышают средние по стране. По его словам, также оживился инвестиционный климат: за 5 лет в округе запущено 2 тысячи 435 инвестиционных проектов с господдержкой, общий объем вложений по ним составил более 4 триллионов рублей. "Создано более 180 тысяч рабочих мест", - добавил Мишустин.