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Мишустин анонсировал утверждение программы развития Дальнего Востока
Правительство России в ближайшее время утвердит программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2035 года, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T07:16
россия
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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россия, дальний восток, михаил мишустин, экономика

Мишустин анонсировал утверждение программы развития Дальнего Востока

07:16 18.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг - РИА Новости. Правительство России в ближайшее время утвердит программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2035 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа.
Мишустин напомнил, что сейчас правительство дорабатывает эту программу. "В ближайшее время этот документ будет утвержден", - подчеркнул он.
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Вчера, 12:05
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Премьер отметил конкурентные преимущества регионов Дальнего Востока, в первую очередь - их уникальное географическое положение и природу, большие запасы полезных ископаемых, возможности по развитию крупных промышленных центров, прокладки транспортных коридоров евразийского масштаба. Глава кабмина добавил, что показатели роста промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе более чем вдвое превышают средние по стране. По его словам, также оживился инвестиционный климат: за 5 лет в округе запущено 2 тысячи 435 инвестиционных проектов с господдержкой, общий объем вложений по ним составил более 4 триллионов рублей. "Создано более 180 тысяч рабочих мест", - добавил Мишустин.
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РоссияДальний ВостокМихаил МишустинЭкономика
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