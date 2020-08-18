В Сети оценили "нескромный" танец Гагариной и Цискаридзе

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе опубликовал в своем Instagram шуточное видео с участием певицы Полины Гагариной.
На кадрах видно, как Цискаридзе делает поддержку и кружит артистку. При этом Гагарина предстала перед камерой в открытом платье с глубоким декольте.
Пользователи выразили восхищение умениям Цискаридзе и отметили, что ролик поднял им настроение.
"Теперь и Гагарина может хвастаться, что сам Цискаридзе ее на руках носил", — отметила zarevna13.
"Улетная полетность у Гагариной, фамилия обязывает", — написала eva_kern__official.
"В умелых руках любая женщина — королевский лебедь!" — считает пользователь под ником grach209.
Некоторые комментаторы признались, что хотели бы оказаться на месте Гагариной.
"Моя очередь не дойдет, чувствую. Можно льготную очередь для многовнучных бабушек? Я сброшу центнер к тому времени, умоляю", — сыронизировала galinaronzhina3032.
"Осторожнее, а то очередь от Калининграда до Петропавловска выстроится. На всех не хватит!" — пошутила irina.semeniuta.
"Николай, из-за вас женщины всех возрастов в тонусе", — заключила my_nahodka.
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