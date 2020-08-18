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В Сети оценили "нескромный" танец Гагариной и Цискаридзе
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе опубликовал в своем Instagram шуточное видео с участием певицы Полины Гагариной. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T05:41
культура
россия
шоу-бизнес
николай цискаридзе
полина гагарина
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, шоу-бизнес, николай цискаридзе, полина гагарина

В Сети оценили "нескромный" танец Гагариной и Цискаридзе

05:41 18.08.2020
8951
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина. Архивное фото
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе опубликовал в своем Instagram шуточное видео с участием певицы Полины Гагариной.
На кадрах видно, как Цискаридзе делает поддержку и кружит артистку. При этом Гагарина предстала перед камерой в открытом платье с глубоким декольте.
Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце
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Пользователи выразили восхищение умениям Цискаридзе и отметили, что ролик поднял им настроение.
"Теперь и Гагарина может хвастаться, что сам Цискаридзе ее на руках носил", — отметила zarevna13.
"Улетная полетность у Гагариной, фамилия обязывает", — написала eva_kern__official.
"В умелых руках любая женщина — королевский лебедь!" — считает пользователь под ником grach209.
Некоторые комментаторы признались, что хотели бы оказаться на месте Гагариной.
"Моя очередь не дойдет, чувствую. Можно льготную очередь для многовнучных бабушек? Я сброшу центнер к тому времени, умоляю", — сыронизировала galinaronzhina3032.
"Осторожнее, а то очередь от Калининграда до Петропавловска выстроится. На всех не хватит!" — пошутила irina.semeniuta.
"Николай, из-за вас женщины всех возрастов в тонусе", — заключила my_nahodka.
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