Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575917800.html
В полиции рассказали о нападениях на дипмиссии России и Украины в США
Человек, бросавший камни в автомобили и здание российского консульства в Нью-Йорке, нанес также ущерб дипмиссиям Украины и Венесуэлы, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:25
россия
генеральное консульство рф в нью-йорке
нью-йорк (город)
венесуэла
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:19:3001:1707_1400x0_80_0_0_ba5a4e3c4093f321a2a5fe884fb5a9bd.jpg
https://ria.ru/20200815/1575800465.html
https://ria.ru/20200818/1575916755.html
6
россия
нью-йорк (город)
венесуэла
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:19:3001:1707_1400x0_80_0_0_ba5a4e3c4093f321a2a5fe884fb5a9bd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_153:0:2814:1996_1400x0_80_0_0_ef63f9c245b4658f5ebb755df5a88c53.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_486:0:2482:1996_1400x0_80_0_0_91358ea8a625f459e1500d12cf5c1c5c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, генеральное консульство рф в нью-йорке, нью-йорк (город), венесуэла, сша, украина, в мире

В полиции рассказали о нападениях на дипмиссии России и Украины в США

05:17 18.08.2020 (обновлено: 11:25 18.08.2020)
8803
© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 18 авг — РИА Новости, Алан Булкаты. Человек, бросавший камни в автомобили и здание российского консульства в Нью-Йорке, нанес также ущерб дипмиссиям Украины и Венесуэлы, рассказали РИА Новости в полицейском управлении.
Инциденты у российского генконсульства происходили в течение недели с 10 по 16 августа. В первый день полиция задержала нарушителя, но затем отпустила, и он продолжил бросать камни.
Звезда на шпиле Спасской башни Московского Кремля
15 августа, 08:00
Америка заплатит высокую цену за игнорирование реальной России
В полиции отметили, что у них есть два протокола с жалобами. Первая поступила 10 августа. Тогда полиция задержала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи. Его обвинили в преступном причинении ущерба.
"Он бросал камни в машину и повредил заднее стекло и капот", — добавил собеседник агентства.
Он пояснил, что задержанному вручили повестку в суд, а затем отпустили, как предписывает закон. "Он должен появиться в суде 6 ноября", — сказал полицейский.
Вторая жалоба из российского консульства датируется 14 августа. Однако тогда нарушителя, бросавшего камни на парковку и повредившего автомобиль, не задержали.

"Так что второе нарушение вполне мог совершить тот же человек. Но доказательств того, что это был именно он, сейчас нет", — сказали в полиции.

Там отметили, что правонарушение относится к мелким. "Суд решит, что делать с ним. Если у него нет криминального прошлого, вероятно, он просто получит штраф", — сказал собеседник агентства.
Полиция
02:53
В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
Он добавил, что 17 августа этого же человека арестовали за причинение ущерба консульству Венесуэлы. Отпустили ли его на свободу и в этот раз, неизвестно. Кроме того, днем ранее того же мужчину задержали у украинского консульства.
443127531
Обсудить 6
РоссияГенеральное консульство РФ в Нью-ЙоркеНью-Йорк (город)ВенесуэлаСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Конгресса США
Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
Демонстрация за независимость Шотландии в Глазго
Британия на грани раскола. Россию уже обвинили с обеих сторон
Капитуляция войск Квантунской армии
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
Общегражданский марш За свободу в Минске
Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф
Белый дом не знает, кого еще наказать за "вмешательство" России в выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
Автосалон
Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
В Сети ответили японцам, возмутившимся отменой поездок на Курилы
Тесты на антитела к COVID-19
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
Торговая полка с яблоками
Названа опасность яблок
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Рузвельтовским курсом
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
В Петербурге прохожего ранили ножом за сделанное замечание
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
11:36В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
11:30В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Лента новостейМолния