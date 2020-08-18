В полиции рассказали о нападениях на дипмиссии России и Украины в США

НЬЮ-ЙОРК, 18 авг — РИА Новости, Алан Булкаты. Человек, бросавший камни в автомобили и здание российского консульства в Человек, бросавший камни в автомобили и здание российского консульства в Нью-Йорке , нанес также ущерб дипмиссиям Украины Венесуэлы , рассказали РИА Новости в полицейском управлении.

Инциденты у российского генконсульства происходили в течение недели с 10 по 16 августа. В первый день полиция задержала нарушителя, но затем отпустила, и он продолжил бросать камни.

В полиции отметили, что у них есть два протокола с жалобами. Первая поступила 10 августа. Тогда полиция задержала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи. Его обвинили в преступном причинении ущерба.

"Он бросал камни в машину и повредил заднее стекло и капот", — добавил собеседник агентства.

Он пояснил, что задержанному вручили повестку в суд, а затем отпустили, как предписывает закон. "Он должен появиться в суде 6 ноября", — сказал полицейский.

Вторая жалоба из российского консульства датируется 14 августа. Однако тогда нарушителя, бросавшего камни на парковку и повредившего автомобиль, не задержали.

"Так что второе нарушение вполне мог совершить тот же человек. Но доказательств того, что это был именно он, сейчас нет", — сказали в полиции.

Там отметили, что правонарушение относится к мелким. "Суд решит, что делать с ним. Если у него нет криминального прошлого, вероятно, он просто получит штраф", — сказал собеседник агентства.