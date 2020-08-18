https://ria.ru/20200818/1575917800.html
В полиции рассказали о нападениях на дипмиссии России и Украины в США
Человек, бросавший камни в автомобили и здание российского консульства в Нью-Йорке, нанес также ущерб дипмиссиям Украины и Венесуэлы, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T05:17
2020-08-18T11:25
россия
генеральное консульство рф в нью-йорке
нью-йорк (город)
венесуэла
сша
украина
в мире
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6
россия
нью-йорк (город)
венесуэла
сша
украина
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:19:3001:1707_1400x0_80_0_0_ba5a4e3c4093f321a2a5fe884fb5a9bd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральное консульство рф в нью-йорке, нью-йорк (город), венесуэла, сша, украина, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 18 авг — РИА Новости, Алан Булкаты.
Человек, бросавший камни в автомобили и здание российского консульства в Нью-Йорке
, нанес также ущерб дипмиссиям Украины
и Венесуэлы
, рассказали РИА Новости в полицейском управлении.
Инциденты у российского генконсульства происходили в течение недели с 10 по 16 августа. В первый день полиция задержала нарушителя, но затем отпустила, и он продолжил бросать камни.
В полиции отметили, что у них есть два протокола с жалобами. Первая поступила 10 августа. Тогда полиция задержала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи. Его обвинили в преступном причинении ущерба.
"Он бросал камни в машину и повредил заднее стекло и капот", — добавил собеседник агентства.
Он пояснил, что задержанному вручили повестку в суд, а затем отпустили, как предписывает закон. "Он должен появиться в суде 6 ноября", — сказал полицейский.
Вторая жалоба из российского консульства датируется 14 августа. Однако тогда нарушителя, бросавшего камни на парковку и повредившего автомобиль, не задержали.
"Так что второе нарушение вполне мог совершить тот же человек. Но доказательств того, что это был именно он, сейчас нет", — сказали в полиции.
Там отметили, что правонарушение относится к мелким. "Суд решит, что делать с ним. Если у него нет криминального прошлого, вероятно, он просто получит штраф", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что 17 августа этого же человека арестовали за причинение ущерба консульству Венесуэлы. Отпустили ли его на свободу и в этот раз, неизвестно. Кроме того, днем ранее того же мужчину задержали у украинского консульства.