https://ria.ru/20200818/1575917713.html
Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
Многие россияне не были в отпуске несколько лет — это может быть опасно для психического здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T04:52
2020-08-18T09:56
здоровье
общество
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Sergei Maadison
Для того, чтобы куда-то ехать в отпуск, надо чтобы было на что ехать. Подавляющее большинство граждан страны не могут позволить себе съездить на море. И когда границы откроют куда мы поедем с таким курсом евро и доллара? Даже когда в прибалтику приедешь с таким курсом евро чувствуешь себя нищебродом.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Многие россияне не были в отпуске несколько лет — это может быть опасно для психического здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik
клинический психолог Варвара Зародина.
По ее словам, человек каждый день ходит на работу, общается с одними и теми же людьми, ездит по одному и тому же маршруту, и без отпуска, то есть смены деятельности, у него перестают образовываться новые нейронные связи, а нервная система начинает деградировать.
"В первую очередь снижается эмоциональный фон. Мы начинаем тревожиться, появляется тревожное расстройство, нарушение сна, что в свою очередь снижает иммунитет. Мы начинаем срываться на близких, наша жизнь перестает нас устраивать, мы перестаем получать удовольствие от жизни вообще. При более глубокой запущенности этого процесса появляются депрессивные расстройства", — предупредила психолог.
А в отпуске человек чувствует физиологическое обновление и эмоциональный подъем от смены деятельности и картинки за окном, отметила она.
"Когда вы уезжаете в отпуск, образуются новые нейронные связи, на эмоциональном фоне вы ощущаете подъем. Если вы, например, поехали в горы, меняется воздух, в организм поступают отличные от повседневных микроэлементы. Если вы поехали на море, ваша кожа, ваши суставы получают минералы", — сказала Зародина.
По ее словам, на время отпуска важно отказаться от работы — хотя бы на несколько дней.
"Куда бы вы ни поехали, главное — сменить деятельность, постараться не быть все время на связи. Многие берут с собой в отпуск ноутбук, телефон. На самом деле это очень истощает нашу нервную систему, выматывает, а потом мы мучаемся с мигренями, с лишним весом и с неудовлетворенностью в жизни. Пусть период отпуска, хотя бы три-десять дней, будет без работы, без общения с людьми, с которыми вы общаетесь ежедневно на службе", — заключила собеседница радио.