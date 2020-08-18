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Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
Многие россияне не были в отпуске несколько лет — это может быть опасно для психического здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:56
здоровье
общество
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Для того, чтобы куда-то ехать в отпуск, надо чтобы было на что ехать. Подавляющее большинство граждан страны не могут позволить себе съездить на море. И когда границы откроют куда мы поедем с таким курсом евро и доллара? Даже когда в прибалтику приедешь с таким курсом евро чувствуешь себя нищебродом.
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8
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575154832_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_21960fa711ac41ab9ddf898c964bd6d7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска

04:52 18.08.2020 (обновлено: 09:56 18.08.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Многие россияне не были в отпуске несколько лет — это может быть опасно для психического здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог Варвара Зародина.
По ее словам, человек каждый день ходит на работу, общается с одними и теми же людьми, ездит по одному и тому же маршруту, и без отпуска, то есть смены деятельности, у него перестают образовываться новые нейронные связи, а нервная система начинает деградировать.
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"В первую очередь снижается эмоциональный фон. Мы начинаем тревожиться, появляется тревожное расстройство, нарушение сна, что в свою очередь снижает иммунитет. Мы начинаем срываться на близких, наша жизнь перестает нас устраивать, мы перестаем получать удовольствие от жизни вообще. При более глубокой запущенности этого процесса появляются депрессивные расстройства", — предупредила психолог.

А в отпуске человек чувствует физиологическое обновление и эмоциональный подъем от смены деятельности и картинки за окном, отметила она.
"Когда вы уезжаете в отпуск, образуются новые нейронные связи, на эмоциональном фоне вы ощущаете подъем. Если вы, например, поехали в горы, меняется воздух, в организм поступают отличные от повседневных микроэлементы. Если вы поехали на море, ваша кожа, ваши суставы получают минералы", — сказала Зародина.
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По ее словам, на время отпуска важно отказаться от работы — хотя бы на несколько дней.

"Куда бы вы ни поехали, главное — сменить деятельность, постараться не быть все время на связи. Многие берут с собой в отпуск ноутбук, телефон. На самом деле это очень истощает нашу нервную систему, выматывает, а потом мы мучаемся с мигренями, с лишним весом и с неудовлетворенностью в жизни. Пусть период отпуска, хотя бы три-десять дней, будет без работы, без общения с людьми, с которыми вы общаетесь ежедневно на службе", — заключила собеседница радио.

1111751317
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ЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Для того, чтобы куда-то ехать в отпуск, надо чтобы было на что ехать. Подавляющее большинство граждан страны не могут позволить себе съездить на море. И когда границы откроют куда мы поедем с таким курсом евро и доллара? Даже когда в прибалтику приедешь с таким курсом евро чувствуешь себя нищебродом.
18 августа, 08:26
SMSergei Maadison
800002
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