Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска

"Куда бы вы ни поехали, главное — сменить деятельность, постараться не быть все время на связи. Многие берут с собой в отпуск ноутбук, телефон. На самом деле это очень истощает нашу нервную систему, выматывает, а потом мы мучаемся с мигренями, с лишним весом и с неудовлетворенностью в жизни. Пусть период отпуска, хотя бы три-десять дней, будет без работы, без общения с людьми, с которыми вы общаетесь ежедневно на службе", — заключила собеседница радио.