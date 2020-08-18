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Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
Мошенники регулярно адаптируют используемые схемы обмана жертв к меняющимся реалиям. На фоне новостей о росте спроса на сервисы доставки еды возросло и... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T10:29
инфосистемы джет
технологии
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
инфосистемы джет, технологии, общество

Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы

04:49 18.08.2020 (обновлено: 10:29 18.08.2020)
10493
© Фото : Pixabay / LyciouseПицца
Пицца
© Фото : Pixabay / Lyciouse
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Мошенники регулярно адаптируют используемые схемы обмана жертв к меняющимся реалиям. На фоне новостей о росте спроса на сервисы доставки еды возросло и количество поддельных ресурсов с подобными предложениями. Злоумышленники заманивают пользователей на такие сайты через массовые рассылки по почте, в социальных сетях, мессенджерах, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов.
Чтобы защитить себя от мошенников при заказе пиццы или суши следует соблюдать стандартные рекомендации, которые применяются при любых интернет-покупках. В первую очередь Сизов советует изучать отзывы о ресурсе в интернете, введя его название вручную в поисковых системах. При получении выгодного предложения от популярного сервиса имеет смысл проверить эту информацию на его официальном сайте.
Девушка со смартфоном и банковской картой
14 августа, 03:21
Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
"Полезным будет внимательно изучить содержимое ресурсов: посмотреть, нет ли ошибок в доменном имени и броских отличий в дизайне. При просмотре письма с компьютера следует навести курсор на текст ссылки и проверить реальный URL, по которому пользователь будет перенаправлен при клике", — рекомендует эксперт.
49175268
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Инфосистемы ДжетТехнологииОбщество
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