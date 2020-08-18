Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы

Чтобы защитить себя от мошенников при заказе пиццы или суши следует соблюдать стандартные рекомендации, которые применяются при любых интернет-покупках. В первую очередь Сизов советует изучать отзывы о ресурсе в интернете, введя его название вручную в поисковых системах. При получении выгодного предложения от популярного сервиса имеет смысл проверить эту информацию на его официальном сайте.