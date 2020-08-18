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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575917614.html
Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T07:12
протесты в белоруссии
россия
элиот энгел
майкл маккол
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575913547.html
Россия должна, обязана помочь, только не Лукашенко, а белорусам и русским в Беларуси. Мы в Беларуси все говорим на русском языке, а слава богу еще не на английском и немецком. 26 лет в рабстве у клана лукашенки, а теперь еще светит и у поляков. Ау ....... Путин ты где?
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Рептилоиды зашевелились)))
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россия
белоруссия
сша
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, элиот энгел, майкл маккол, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, сша, в мире

Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

04:25 18.08.2020 (обновлено: 07:12 18.08.2020)
38600
© РИА Новости / Подоровская НатальяЗдание Конгресса США
Здание Конгресса США
© РИА Новости / Подоровская Наталья
Здание Конгресса США. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Лукашенко сослался на договоренности двух стран в рамках ОДКБ и Союзного государства. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов позднее заявил, что Белоруссия может обратиться за помощью к этой организации, если ее обороне угрожает внешняя опасность. В самой ОДКБ заявили, что в ее секретариат никаких обращений от Белоруссии не поступало, если оно поступит, то будет рассмотрено в установленном порядке, все решения принимаются после проведения соответствующих консультаций со всеми государствами-членами.
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"Мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии", — говорится в заявлении законодателей.

"Мы призываем администрацию (США) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками с целью оказывать поддержку белорусскому народу, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, осуждать чрезмерное применение насилия белорусскими властями и защищать суверенное право Белоруссии строить свое собственное будущее", — добавили Энгел и Маккол.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти итоги отказалась признавать и потребовала проведения новых выборов.
В стране начались протесты. В первые дни их жестко подавляли силовики, с применением резиновых пуль, светошумовых гранат, водометов и слезоточивого газа. В дальнейшем правоохранители перестали прибегать к подобным средствам.
По данным МВД, во время беспорядков пострадали сотни человек, в ихчисле около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.
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Протесты в БелоруссииРоссияЭлиот ЭнгелМайкл МакколАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Россия должна, обязана помочь, только не Лукашенко, а белорусам и русским в Беларуси. Мы в Беларуси все говорим на русском языке, а слава богу еще не на английском и немецком. 26 лет в рабстве у клана лукашенки, а теперь еще светит и у поляков. Ау ....... Путин ты где?
18 августа, 04:59
TTut_en
1731064131
Рептилоиды зашевелились)))
18 августа, 04:30
Владимир Воздроганов
156221127
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