Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Лукашенко сослался на договоренности двух стран в рамках ОДКБ и Союзного государства. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов позднее заявил, что Белоруссия может обратиться за помощью к этой организации, если ее обороне угрожает внешняя опасность. В самой ОДКБ заявили, что в ее секретариат никаких обращений от Белоруссии не поступало, если оно поступит, то будет рассмотрено в установленном порядке, все решения принимаются после проведения соответствующих консультаций со всеми государствами-членами.

"Мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии", — говорится в заявлении законодателей.

"Мы призываем администрацию (США) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками с целью оказывать поддержку белорусскому народу, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, осуждать чрезмерное применение насилия белорусскими властями и защищать суверенное право Белоруссии строить свое собственное будущее", — добавили Энгел и Маккол.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти итоги отказалась признавать и потребовала проведения новых выборов.

В стране начались протесты. В первые дни их жестко подавляли силовики, с применением резиновых пуль, светошумовых гранат, водометов и слезоточивого газа. В дальнейшем правоохранители перестали прибегать к подобным средствам.

По данным МВД, во время беспорядков пострадали сотни человек, в ихчисле около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.