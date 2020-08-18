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В Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС
В Благовещенске ввели режим ЧС после того, как уровень осадков за сутки превысил отметку "опасное явление", сообщает городская администрация. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:40
россия
погода
благовещенск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, погода, благовещенск, происшествия

В Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС

04:17 18.08.2020 (обновлено: 11:40 18.08.2020)
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© Фото : Администрация г. БлаговещенскаПоследствия ливня в Благовещенске
Последствия ливня в Благовещенске
© Фото : Администрация г. Благовещенска
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл — РИА Новости. В Благовещенске ввели режим ЧС после того, как уровень осадков за сутки превысил отметку "опасное явление", сообщает городская администрация.
Ливень продолжался в Благовещенске всю ночь, в городе и пригородных поселках повалены деревья, размыты дороги и улицы, частично не работают светофоры.

"В Верхнеблаговещенском началась подготовка к эвакуации жителей. <...> Кроме этого, ночью остались без электричества 55 многоквартирных домов в районе 5-й Стройки, Тайваня, Астрахановки, улиц Институтская, Дьяченко, Воронкова, Кантемирова. <…> Затопило социальные объекты. <...> Два корпуса детского сада № 68 сегодня не принимают детей", — уточняется в сообщении.

© Фото : Администрация г. БлаговещенскаПоследствия ливня в Благовещенске
Последствия ливня в Благовещенске
© Фото : Администрация г. Благовещенска
Последствия ливня в Благовещенске
Сейчас идет ликвидация последствий ливня, коммунальные службы откачивают воду на социально значимых объектах и дорогах. Комиссия по чрезвычайным ситуациям организует пункт временного размещения для эвакуированных.
Режим ЧС вводят в Благовещенске уже второй раз за это лето. Так, 9 июля в городе прошел сильнейший ливень, который синоптики назвали тропическим. Тогда за несколько часов выпала почти месячная норма осадков — рекорд за всю историю местных метеонаблюдений.
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