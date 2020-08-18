В Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл — РИА Новости. В Благовещенске ввели режим ЧС после того, как уровень осадков за сутки превысил отметку "опасное явление", сообщает городская администрация.

"В Верхнеблаговещенском началась подготовка к эвакуации жителей. <...> Кроме этого, ночью остались без электричества 55 многоквартирных домов в районе 5-й Стройки, Тайваня, Астрахановки, улиц Институтская, Дьяченко, Воронкова, Кантемирова. <…> Затопило социальные объекты. <...> Два корпуса детского сада № 68 сегодня не принимают детей", — уточняется в сообщении.

Сейчас идет ликвидация последствий ливня, коммунальные службы откачивают воду на социально значимых объектах и дорогах. Комиссия по чрезвычайным ситуациям организует пункт временного размещения для эвакуированных.

Режим ЧС вводят в Благовещенске уже второй раз за это лето. Так, 9 июля в городе прошел сильнейший ливень, который синоптики назвали тропическим. Тогда за несколько часов выпала почти месячная норма осадков — рекорд за всю историю местных метеонаблюдений.