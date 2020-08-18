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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575917356.html
Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
Программа белорусской оппозиции, где, в частности, предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации, отключить российские... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T06:35
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
нато
одкб
латвия
белоруссия
европа
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575908035.html
Программа белорусской оппозиции - "Торговля родиной оптом и в розницу". На какие бабосы оппозиция будет выполнять свои обещания? В Белоруссии нет ресурсов. Разрыв связей с Россией это пушной зверь. Наймиты евроамериканского капитала толкают страну в пропасть, для разграбления. Бабла уже никто не даст. Посмотрите на прибалтов и шумеров, грузин. Есть в животноводстве такие козлы-провокаторы, ведущие баранов на бойню.
431
Кому в Белоруссии нужно Польское,Литовское и Украинское телевидение?Это бред полнейший.
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латвия
белоруссия
европа
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575860507_0:188:3072:1916_1400x0_80_0_0_14c31996af9139c716d5821b36450e54.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, нато, одкб, латвия, белоруссия, европа, в мире

Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции

04:02 18.08.2020 (обновлено: 06:35 18.08.2020)
97271
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Программа белорусской оппозиции, где, в частности, предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации, отключить российские телеканалы, выйти из ОДКБ и подать заявку на членство в НАТО, а также ввести образование на белорусском языке, чревата катастрофическими рисками, отмечается в сюжете телеканала "Беларусь 1".
Программу под названием "Реанимационный пакет реформ для Беларуси" оппозиция представила в ходе кампании по выборам президента. "Проект реформ для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов", созданный на основе "реанимационного пакета", одобрила в ходе своей агитации основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В последние дни сайт с "реанимационным пакетом" стал недоступен, однако его содержание сохранено в кэше Google.
Писатель Светлана Алексиевич
Вчера, 20:49Протесты в Белоруссии
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Выход из интеграционных объединений вряд ли возможен даже технически, а прекращение действия сразу всех интеграционных договоров — это вообще объявление, по меньшей мере, экономической войны, считает обозреватель Олег Романов.
Введение уголовной ответственности за оспаривание права белорусов на собственное государство и сомнение в самом существовании белорусской нации — это странный состав преступления, который предполагает самое расширенное толкование, указывает эксперт.
Отмечается также, что таможенный и пограничный контроль на границе с Россией мало что оставит от товарооборота в 35 миллиардов долларов и многомиллионного взаимного пассажиропотока.
Запрет на трансляцию российских общественно-политических программ и обязательное включение в телевизионный пакет каналов Латвии, Литвы, Польши, Украины — классическое идеологическое переформатирование общественного сознания. "Можно считать его делом сколь угодно хорошим и полезным, но такая процедура представляет собой самое жестокое насилие над умами сограждан", — считает Романов.
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Вчера, 13:01Протесты в Белоруссии
Предложение оппозиции о диалоге с Лукашенко нереализуемо, считает эксперт
Такие радикальные геополитические и военно-политические трансформации в центре Европы, как выход из ОДКБ и закрытие российских военных объектов, могут иметь самые катастрофические последствия, подчеркивает он. По мнению эксперта, подобные вещи чреваты, в самом крайнем случае, горячей войной, но, если ее удастся избежать, то холодная война начнется точно.
Касаясь требований создать белорусскую автокефальную церковь, а также перевести систему образования от детских садов до университетов на белорусский язык, он предупредил, что насилие в этой сфере чревато драматическим, чтобы не сказать трагическим, общественным расколом.
Люди в Минске вышли на митинг. Кадры с дрона
16 августа, 18:28Протесты в Белоруссии
Десятки тысяч человек собрались на митинге оппозиции в Минске

Суть документа

Авторы "реанимационного пакета", среди которых, в частности, врач Андрей Витушко, член "Координационного совета для обеспечения трансфера власти", подвергают резкой критике то, что было создано в сферах политики, экономики, образования, здравоохранения, национальной безопасности с момента избрания Александра Лукашенко на пост президента.
Исходя из этого, в частности, предлагается:
провести "комплексную декоммунизацию и десоветизацию" Белоруссии;
вернуть в качестве государственных символов бело-красно-белый флаг и герб "Погоня";
вернуть белорусскому языку статус единственного государственного языка, а русскому языку предоставить статус языка межнационального общения;
популяризовать "национальных героев с уклоном на XIX и XX век", в частности, лидера восстания против властей Российской империи Кастуся Калиновского "как политического основателя современной белорусской нации, как символа борьбы белорусов за свободу и независимость";
перейти на стандарты НАТО, начать готовить военные кадры с направлением белорусских военных в образовательные учреждения и центры стран НАТО, подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе;
присвоить белорусским воинским частям и образовательным учреждениям имен "белорусских национальных героев";
провести широкомасштабную приватизацию и развить "полноценный" рынок земли для "полноценного использования" потенциала транснациональных корпораций;
провести реструктуризацию, модернизацию, частичную или полную приватизацию больших и средних госпредприятий;
запретить продажу российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры;
начать подготовку к присоединению Белоруссии к будущей системе поставок сжиженного природного газа из США в Восточную Европу;
дебюрократизировать и оптимизировать численность учреждений и сотрудников в сфере образования;
оптимизировать структуру здравоохранения, отменить регулирование тарифов на услуги в негосударственных медцентрах;
сократить избыточное количество больничных коек;
улучшить систему управления здравоохранением и разработку экономически эффективных технологий, пересмотреть существующие протоколы лечения заболеваний с точки зрения экономически эффективных методов доказательной медицины;
содействовать развитие конкурентной среды в сфере ЖКХ за счет демонополизации и развития частных предприятий;
передать частному бизнесу гостиничное хозяйство, бани, переработку бытовых отходов, содержание улиц и дворов, ритуальные услуги.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Вчера, 18:41Протесты в Белоруссии
Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг
Основными угрозами для национальной безопасности авторы документа видят "рост агрессивности внешней политики Кремля, участие Белоруссии в постсоветских интеграционных проектах под эгидой России", а также "доминирование российских медиа в информационном пространстве" и "невысокий уровень национального сознания белорусов".

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, Тихановская — 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты отказалась признавать и потребовала проведения новых выборов.
В стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, с применением резиновых пуль, светошумовых гранат, водометов и слезоточивого газа. В дальнейшем правоохранители перестали прибегать к подобным средствам.
По данным МВД, во время беспорядков пострадали сотни человек, в том числе около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоНАТООДКБЛатвияБелоруссияЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Программа белорусской оппозиции - "Торговля родиной оптом и в розницу". На какие бабосы оппозиция будет выполнять свои обещания? В Белоруссии нет ресурсов. Разрыв связей с Россией это пушной зверь. Наймиты евроамериканского капитала толкают страну в пропасть, для разграбления. Бабла уже никто не даст. Посмотрите на прибалтов и шумеров, грузин. Есть в животноводстве такие козлы-провокаторы, ведущие баранов на бойню.
18 августа, 04:14
ЛКЛысый Кучерявый
411402212
Кому в Белоруссии нужно Польское,Литовское и Украинское телевидение?Это бред полнейший.
18 августа, 04:19
Олег 84
34191034
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