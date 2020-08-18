Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции

Общегражданский марш "За свободу" в Минске

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Программа белорусской оппозиции, где, в частности, предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации, отключить российские телеканалы, выйти из Программа белорусской оппозиции, где, в частности, предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации, отключить российские телеканалы, выйти из ОДКБ и подать заявку на членство в НАТО , а также ввести образование на белорусском языке, чревата катастрофическими рисками, отмечается в сюжете телеканала " Беларусь 1 ".

Программу под названием "Реанимационный пакет реформ для Беларуси" оппозиция представила в ходе кампании по выборам президента. "Проект реформ для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов", созданный на основе "реанимационного пакета", одобрила в ходе своей агитации основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская . В последние дни сайт с "реанимационным пакетом" стал недоступен, однако его содержание сохранено в кэше Google

Выход из интеграционных объединений вряд ли возможен даже технически, а прекращение действия сразу всех интеграционных договоров — это вообще объявление, по меньшей мере, экономической войны, считает обозреватель Олег Романов.

Введение уголовной ответственности за оспаривание права белорусов на собственное государство и сомнение в самом существовании белорусской нации — это странный состав преступления, который предполагает самое расширенное толкование, указывает эксперт.

Отмечается также, что таможенный и пограничный контроль на границе с Россией мало что оставит от товарооборота в 35 миллиардов долларов и многомиллионного взаимного пассажиропотока.

Литвы, Польши, Запрет на трансляцию российских общественно-политических программ и обязательное включение в телевизионный пакет каналов Латвии Украины — классическое идеологическое переформатирование общественного сознания. "Можно считать его делом сколь угодно хорошим и полезным, но такая процедура представляет собой самое жестокое насилие над умами сограждан", — считает Романов.

Такие радикальные геополитические и военно-политические трансформации в центре Европы , как выход из ОДКБ и закрытие российских военных объектов, могут иметь самые катастрофические последствия, подчеркивает он. По мнению эксперта, подобные вещи чреваты, в самом крайнем случае, горячей войной, но, если ее удастся избежать, то холодная война начнется точно.

Касаясь требований создать белорусскую автокефальную церковь, а также перевести систему образования от детских садов до университетов на белорусский язык, он предупредил, что насилие в этой сфере чревато драматическим, чтобы не сказать трагическим, общественным расколом.

Суть документа

Авторы "реанимационного пакета", среди которых, в частности, врач Андрей Витушко, член "Координационного совета для обеспечения трансфера власти", подвергают резкой критике то, что было создано в сферах политики, экономики, образования, здравоохранения, национальной безопасности с момента избрания Александра Лукашенко на пост президента.

Исходя из этого, в частности, предлагается:

— провести "комплексную декоммунизацию и десоветизацию" провести "комплексную декоммунизацию и десоветизацию" Белоруссии — вернуть в качестве государственных символов бело-красно-белый флаг и герб "Погоня"; вернуть в качестве государственных символов бело-красно-белый флаг и герб "Погоня"; — вернуть белорусскому языку статус единственного государственного языка, а русскому языку предоставить статус языка межнационального общения; вернуть белорусскому языку статус единственного государственного языка, а русскому языку предоставить статус языка межнационального общения; — популяризовать "национальных героев с уклоном на XIX и XX век", в частности, лидера восстания против властей Российской империи Кастуся Калиновского "как политического основателя современной белорусской нации, как символа борьбы белорусов за свободу и независимость"; популяризовать "национальных героев с уклоном на XIX и XX век", в частности, лидера восстания против властей Российской империи Кастуся Калиновского "как политического основателя современной белорусской нации, как символа борьбы белорусов за свободу и независимость"; — перейти на стандарты НАТО, начать готовить военные кадры с направлением белорусских военных в образовательные учреждения и центры стран НАТО, подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе; перейти на стандарты НАТО, начать готовить военные кадры с направлением белорусских военных в образовательные учреждения и центры стран НАТО, подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе; — присвоить белорусским воинским частям и образовательным учреждениям имен "белорусских национальных героев"; присвоить белорусским воинским частям и образовательным учреждениям имен "белорусских национальных героев"; — провести широкомасштабную приватизацию и развить "полноценный" рынок земли для "полноценного использования" потенциала транснациональных корпораций; провести широкомасштабную приватизацию и развить "полноценный" рынок земли для "полноценного использования" потенциала транснациональных корпораций; — провести реструктуризацию, модернизацию, частичную или полную приватизацию больших и средних госпредприятий; провести реструктуризацию, модернизацию, частичную или полную приватизацию больших и средних госпредприятий; — запретить продажу российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры; запретить продажу российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры; — начать подготовку к присоединению Белоруссии к будущей системе поставок сжиженного природного газа из США в Восточную Европу; начать подготовку к присоединению Белоруссии к будущей системе поставок сжиженного природного газа из США в Восточную Европу; — дебюрократизировать и оптимизировать численность учреждений и сотрудников в сфере образования; дебюрократизировать и оптимизировать численность учреждений и сотрудников в сфере образования; — оптимизировать структуру здравоохранения, отменить регулирование тарифов на услуги в негосударственных медцентрах; оптимизировать структуру здравоохранения, отменить регулирование тарифов на услуги в негосударственных медцентрах; — сократить избыточное количество больничных коек; сократить избыточное количество больничных коек; — улучшить систему управления здравоохранением и разработку экономически эффективных технологий, пересмотреть существующие протоколы лечения заболеваний с точки зрения экономически эффективных методов доказательной медицины; улучшить систему управления здравоохранением и разработку экономически эффективных технологий, пересмотреть существующие протоколы лечения заболеваний с точки зрения экономически эффективных методов доказательной медицины; — содействовать развитие конкурентной среды в сфере ЖКХ за счет демонополизации и развития частных предприятий; содействовать развитие конкурентной среды в сфере ЖКХ за счет демонополизации и развития частных предприятий; — передать частному бизнесу гостиничное хозяйство, бани, переработку бытовых отходов, содержание улиц и дворов, ритуальные услуги. передать частному бизнесу гостиничное хозяйство, бани, переработку бытовых отходов, содержание улиц и дворов, ритуальные услуги.

Основными угрозами для национальной безопасности авторы документа видят "рост агрессивности внешней политики Кремля, участие Белоруссии в постсоветских интеграционных проектах под эгидой России", а также "доминирование российских медиа в информационном пространстве" и "невысокий уровень национального сознания белорусов".

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, Тихановская — 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты отказалась признавать и потребовала проведения новых выборов.

В стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, с применением резиновых пуль, светошумовых гранат, водометов и слезоточивого газа. В дальнейшем правоохранители перестали прибегать к подобным средствам.

По данным МВД, во время беспорядков пострадали сотни человек, в том числе около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.