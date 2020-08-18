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Война в Сирии
https://ria.ru/20200818/1575917295.html
Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
Практически все российские дети вывезены с территории Дамаска, следующим этапом планируется вывоз детей из неподконтрольного сирийским властям лагеря аль-Холь,... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T04:01
война в сирии
россия
анна кузнецова
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общество
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россия, анна кузнецова, дамаск (город), общество

Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии

03:43 18.08.2020 (обновлено: 04:01 18.08.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Практически все российские дети вывезены с территории Дамаска, следующим этапом планируется вывоз детей из неподконтрольного сирийским властям лагеря аль-Холь, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что во вторник на родину вернулись 26 российских детей из приютов Дамаска. При этом документы по возвращении из Сирии в РФ готовы для 122 российских детей, вылет за ними будет организован в ближайшее время.
Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова
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"Сейчас мы уже можем говорить, что практически все дети из Дамаска вывезены, осталось еще совсем немного. У части из них пробу ДНК забрали", - сказала Кузнецова журналистам.
Омбудсмен отметила, что была открыта новая "серия рейсов" по вывозу детей-россиян после долгой паузы, следующим этапом будет возвращение детей из лагеря аль-Холь, который не подконтролен властям Сирии.
"Уже встречались с руководством лагеря, вели переговоры. К сожалению, из-за распространения коронавирусной инфекции доступ к детям был ограничен, но документы готовы все. Списки переданы, есть договоренность, что мы их заберем", - заключила Кузнецова.
Омбудсмен также добавила, что планируется еще три-четыре рейса.
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