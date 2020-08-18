Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Практически все российские дети вывезены с территории Дамаска, следующим этапом планируется вывоз детей из неподконтрольного сирийским властям лагеря аль-Холь, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что во вторник на родину вернулись 26 российских детей из приютов Дамаска. При этом документы по возвращении из Сирии в РФ готовы для 122 российских детей, вылет за ними будет организован в ближайшее время.
"Сейчас мы уже можем говорить, что практически все дети из Дамаска вывезены, осталось еще совсем немного. У части из них пробу ДНК забрали", - сказала Кузнецова журналистам.
Омбудсмен отметила, что была открыта новая "серия рейсов" по вывозу детей-россиян после долгой паузы, следующим этапом будет возвращение детей из лагеря аль-Холь, который не подконтролен властям Сирии.
"Уже встречались с руководством лагеря, вели переговоры. К сожалению, из-за распространения коронавирусной инфекции доступ к детям был ограничен, но документы готовы все. Списки переданы, есть договоренность, что мы их заберем", - заключила Кузнецова.
Омбудсмен также добавила, что планируется еще три-четыре рейса.