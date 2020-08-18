Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске

"Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал — мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в народный совет для постоянной связи с властью", — сказал Дегтярев.