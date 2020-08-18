Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил участников митингов вступить в народный совет. Об этом сообщает правительство региона.
"Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал — мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в народный совет для постоянной связи с властью", — сказал Дегтярев.
Ранее врио губернатора заявлял, что народный совет должен стать площадкой для общения власти и населения.
Попасть в совет можно несколькими способами. Один из них — по итогам рейтингового голосования на портале "Голос27", для этого нужно набрать не менее 250 голосов. Либо можно собрать не менее ста подписей единомышленников и представить подписной лист оценочной комиссии. Претендовать на включение в совет могут и активные блогеры, у которых не менее пяти тысяч подписчиков.
В начале июля в Хабаровске задержали занимавшего пост губернатора Сергея Фургала. Его подозревают в причастности к преступной группировке и организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Сейчас Фургал находится под арестом в московском СИЗО "Лефортово", вину он не признает. После его задержания в Хабаровске начались массовые несанкционированные митинги.
Двадцатого июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора.
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