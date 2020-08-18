https://ria.ru/20200818/1575917135.html
Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
Изначально режим "полета" был разработан для того, чтобы на борту пассажиры не создавали помехи многочисленным датчикам и электронике самолёта. Однако этот... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T03:30
2020-08-18T08:33
технологии
общество
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https://ria.ru/20200817/1575869198.html
Владимир П.
А то, что в значительном количестве зарубежных авиакомпаний не разделяют точку зрения на опасность включенных во время полета телефонов и не требуют их выключения, они в курсе?
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество