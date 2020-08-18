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Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
Изначально режим "полета" был разработан для того, чтобы на борту пассажиры не создавали помехи многочисленным датчикам и электронике самолёта. Однако этот... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:33
технологии
общество
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https://ria.ru/20200817/1575869198.html
А то, что в значительном количестве зарубежных авиакомпаний не разделяют точку зрения на опасность включенных во время полета телефонов и не требуют их выключения, они в курсе?
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_74d431fb1a3797a60d49efaf3a080d22.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
технологии, общество

Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона

03:30 18.08.2020 (обновлено: 08:33 18.08.2020)
12348
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Изначально режим "полета" был разработан для того, чтобы на борту пассажиры не создавали помехи многочисленным датчикам и электронике самолёта. Однако этот режим имеет множество преимуществ, когда человек находится на земле. Например, ее удобно использовать при проблемах с подключением к интернету, рассказал агентству "Прайм" операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.
"Если телефон не может подключиться к Wi-Fi в кафе из-за плохого сигнала от роутера или не может переключиться на сеть со стабильным сигналом, можно просто включить на секунду режим "в полете", а не перезагружать телефон. Таким же образом можно переподключиться и к сотовой сети", — говорит эксперт.
Мужчина со смартфоном
Вчера, 03:02
Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
Также этот режим полезен в том случае, когда аккумулятор телефона почти разрядился.
1462052128
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ТехнологииОбщество
Популярные комментарии
А то, что в значительном количестве зарубежных авиакомпаний не разделяют точку зрения на опасность включенных во время полета телефонов и не требуют их выключения, они в курсе?
18 августа, 03:47
Владимир П.
2000011
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