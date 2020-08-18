Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона

"Если телефон не может подключиться к Wi-Fi в кафе из-за плохого сигнала от роутера или не может переключиться на сеть со стабильным сигналом, можно просто включить на секунду режим "в полете", а не перезагружать телефон. Таким же образом можно переподключиться и к сотовой сети", — говорит эксперт.