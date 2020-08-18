Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"

Ранее Трамп говорил, что серьезно изучит ситуацию Сноудена на предмет возможного помилования, хотя и признал, что не знаком хорошо с этой историей.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.