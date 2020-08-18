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Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник помилует "очень важного человека", не уточнив при этом, о ком именно идет речь, сообщают журналисты... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T03:24
майкл флинн
дональд трамп
эдвард сноуден
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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майкл флинн, дональд трамп, эдвард сноуден, сша, в мире

Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"

03:24 18.08.2020
1390
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник помилует "очень важного человека", не уточнив при этом, о ком именно идет речь, сообщают журналисты президентского пула.
Трамп заявил, что во вторник выпустит указ о помиловании "очень, очень важной фигуры", но это будет не Эдвард Сноуден и не бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн.
Президент США Дональд Трамп
02:23
Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
Ранее Трамп говорил, что серьезно изучит ситуацию Сноудена на предмет возможного помилования, хотя и признал, что не знаком хорошо с этой историей.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.
Президент США Дональд Трамп
01:54
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
Флинн был советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Дело стало одним из наиболее заметных в "российском расследовании", по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не подтвердил предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
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Майкл ФлиннДональд ТрампЭдвард СноуденСШАВ мире
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